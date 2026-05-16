أرقام مفاجئة تمنح الزمالك الأفضلية قبل نهائي الكونفدرالية

يستعد الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة المدرب معتمد جمال لخوض مواجهة إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية مساء اليوم السبت أمام اتحاد العاصمة في لقاء مرتقب لحسم اللقب القاري، خاصة بعد خسارة مباراة الذهاب بهدف دون رد في الجزائر.

تفوق زملكاوي في القيمة التسويقية

تشير الأرقام إلى تفوق نادي الزمالك من حيث القيمة التسويقية مقارنة بالمنافس الجزائري، حيث تبلغ قيمة الفريق المصري نحو 15.28 مليون يورو، مقابل 9.03 مليون يورو لصالح اتحاد العاصمة الجزائري.

ويعكس هذا الفارق أفضلية نسبية للفريق الأبيض من حيث قيمة العناصر الفنية قبل المواجهة المرتقبة على ملعب استاد القاهرة الدولي رغم أن الحسم يظل مرتبطا بما سيقدمه اللاعبون داخل المستطيل الأخضر.

تاريخ مواجهات الزمالك أمام الأندية الجزائرية

خاض الزمالك العديد من المواجهات أمام الأندية الجزائرية في البطولات الأفريقية حيث لعب 12 مباراة حقق خلالها 3 انتصارات مقابل 6 تعادلات و3 هزائم.

وتعكس هذه الأرقام مدى صعوبة المواجهات التي تجمع الفريق الأبيض بالفرق الجزائرية، في ظل الندية الكبيرة التي تميز هذا النوع من اللقاءات القارية.

تعليمات صارمة من الجهاز الفني

وضع المدير الفني للزمالك، معتمد جمال، تعليمات فنية صارمة على لاعبي الخط الخلفي وخط الوسط الدفاعي قبل المواجهة المرتقبة.

وشدد الجهاز الفني على ضرورة الحفاظ على التركيز طوال شوطي اللقاء وتجنب الأخطاء الدفاعية التي قد تمنح المنافس فرصة التسجيل، خاصة مع اعتماد اتحاد العاصمة على الهجمات المرتدة السريعة.

كما طالب المدرب لاعبيه بعدم ترك أي مساحات أمام لاعبي الفريق الجزائري، مع الحذر من فقدان التركيز أو الرقابة في ظل قدرة المنافس على استغلال أنصاف الفرص والتحول السريع من الدفاع إلى الهجوم.

ويدخل الزمالك اللقاء بطموح كبير لتحقيق لقب البطولة حيث شدد الجهاز الفني على اللاعبين بضرورة بذل أقصى جهد ممكن من أجل تعويض خسارة مباراة الذهاب التي انتهت بهدف دون رد لصالح الفريق الجزائري.