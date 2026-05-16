مفاجأة مدوية.. كارفاخال يرحل عن ريال مدريد نهاية الموسم

كشفت تقارير صحفية، أبرزها ما نشره الصحفي الموثوق ماريو كورتيجانا عبر صحيفة ذا أثلتيك، عن تطور مفاجئ يتعلق بمستقبل قائد ريال مدريد، الإسباني داني كارفاخال، مع اقتراب رحيله عن النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

كارفاخال يرحل عن ريال مدريد نهاية الموسم

وبحسب التقرير، فإن الظهير الأيمن المخضرم، البالغ من العمر 34 عامًا، بات قريبًا من إنهاء مسيرته الطويلة داخل أسوار ملعب سانتياجو برنابيو، بعد أكثر من عقد كامل قضاها كأحد الركائز الأساسية في تشكيلة الفريق الملكي.

وأضافت المصادر أن إدارة ريال مدريد أبلغت اللاعب بالفعل بعدم وجود نية لتجديد عقده الحالي، ما يفتح الباب أمام رحيله بشكل مجاني مع نهاية الموسم، في خطوة قد تُنهي رحلة أحد أبرز قادة الفريق في العصر الحديث.

ويُعد كارفاخال واحدًا من أكثر اللاعبين تتويجًا في تاريخ النادي، حيث حقق مسيرة استثنائية مليئة بالألقاب الكبرى، جعلته ضمن قائمة الأساطير داخل النادي الملكي.

مشوار كارفخال مع ريال مدريد

وخلال مشواره مع ريال مدريد، نجح النجم الإسباني في حصد 27 لقبًا، جاءت أبرزها 6 بطولات في دوري أبطال أوروبا، و6 ألقاب في كأس العالم للأندية، إلى جانب 5 ألقاب في السوبر الأوروبي، و4 بطولات في الدوري الإسباني، و4 في السوبر الإسباني، إضافة إلى لقبين في كأس ملك إسبانيا.

وبذلك يقترب كارفاخال من إسدال الستار على مسيرة تاريخية حافلة مع ريال مدريد، بعدما ترك بصمة واضحة كأحد أهم لاعبي الجيل الذهبي للنادي.