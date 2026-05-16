الكلاب الضالة تحت قبة البرلمان.. مطالب بخطة حكومية لحماية المواطنين

تتواصل حالة الجدل حول أزمة انتشار الكلاب الضالة في الشارع المصري، في ظل تزايد شكاوى المواطنين من حوادث العقر والخوف المتكرر داخل المناطق السكنية.

وبين مطالب باتخاذ إجراءات حاسمة لحماية المواطنين، ودعوات للحفاظ على حقوق الحيوان ورفض أي ممارسات عنيفة، يعود الملف إلى واجهة النقاش داخل البرلمان.

وأكدت النائبة إليزابيث شاكر أن الحكومة لا تمتلك حتى الآن رؤية واضحة أو حلولًا فعالة للتعامل مع الأزمة، مشددة على ضرورة وضع خطة متكاملة تشارك فيها جميع الجهات المعنية لتحقيق التوازن بين سلامة المواطنين والمعايير الإنسانية في التعامل مع الحيوانات

وقالت النائبة إليزابيث شاكر، عضو مجلس النواب، إن أزمة الكلاب الضالة أصبحت من الملفات التي تثير قلق المواطنين بشكل متزايد داخل الشارع المصري، مؤكدة أن القضية تحتاج إلى تدخل حكومي واضح يحقق التوازن بين حماية المواطنين والحفاظ على حقوق الحيوان.

وأضافت إليزابيث شاكر، خلال مداخلة ببرنامج «اليوم هنا القاهرة» المذاع على قناة «مودرن إم تي أي»، أن هناك انقسامًا في الشارع بين من يطالب باتخاذ إجراءات حاسمة للحد من حوادث العقر والخوف المنتشر بالمناطق السكنية، وبين من يرفض أي حلول تعتمد على الإبادة أو التعامل العنيف مع الحيوانات.

وأوضحت عضو مجلس النواب أن البرلمان بدأ بالفعل التحرك لمناقشة الأزمة، مشيرة إلى أن 21 نائبًا ونائبة تقدموا بطلب مناقشة عامة لمساءلة الحكومة بشأن خطتها للتعامل مع الظاهرة، مؤكدة ضرورة وضع سياسة واضحة تشارك فيها جميع الجهات المعنية، وعلى رأسها وزارة الزراعة والمحليات ووزارة الصحة وجمعيات الرفق بالحيوان.

وأكدت شاكر أن التعقيم والتطعيم يمثلان جزءًا من الحلول طويلة المدى، لكنهما لا يكفيان بمفردهما في ظل تزايد أعداد الكلاب الضالة داخل المناطق السكنية، مشددة على أن الشارع مخصص للمواطنين، ومن غير الطبيعي أن تتحول بعض المناطق إلى أماكن تهدد سلامة الأهالي.

وأضافت أن حوادث العقر لا تتسبب فقط في إصابات جسدية، لكنها تترك أيضًا آثارًا نفسية صعبة، خاصة لدى الأطفال، لافتة إلى وجود حالات مؤلمة يتم التعامل معها نتيجة هجمات الكلاب الضالة.

وانتقدت عضو مجلس النواب ضعف الاستجابة لبعض شكاوى المواطنين، موضحة أن بعض الجهات تكتفي بأخذ الكلاب لتطعيمها ثم إعادتها مرة أخرى إلى نفس المكان، دون وجود معالجة حقيقية وجذرية للأزمة.

كانت الإعلامية فاتن عبد المعبود قد ناقشت خلال تقديمها برنامج «اليوم هنا القاهرة» أزمة انتشار الكلاب الضالة، والجدل المتصاعد حول أفضل الحلول الممكنة للتعامل مع الظاهرة بما يحقق سلامة المواطنين ويحافظ في الوقت نفسه على حقوق الحيوان.