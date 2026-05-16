ارتفاع درجات الحرارة الأيام الأخيرة ..تحرك من البترول للوفاء باحتياجات الكهرباء والصناعة في الصيف

تابع المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، انتظام عمل الشبكة القومية للغاز الطبيعي وجاهزيتها لتلبية احتياجات محطات الكهرباء والقطاع الصناعي خلال فصل الصيف، في ظل ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام الأخيرة وزيادة معدلات الاستهلاك.

جاء ذلك خلال زيارة الوزير لمركز التحكم القومي في الشبكة القومية للغاز الطبيعي "ناتا" بمقر شركة جاسكو، حيث اطمئن على انتظام مصادر الإمداد من الإنتاج المحلي، إلى جانب سفن التغييز التي تضخ واردات مصر من الغاز المسال إلى الشبكة القومية، فضلاً عن توفير كميات الوقود البترولي المطلوبة لمحطات الكهرباء، بما يدعم استقرار الإمدادات وتلبية احتياجات الكهرباء والقطاع الصناعي.

وأكد الوزير أن العمل يتم وفق سيناريوهات استباقية تم إعدادها مسبقاً للتعامل مع مختلف المتغيرات ومعدلات الاستهلاك، من خلال تنسيق وعمل تكاملي مستمر مع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة وفرق العمل من الوزارتين، وبدعم ومتابعة مكثفة من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لضمان صيف آمن في الطاقة، مشيراً إلى أن هناك قدرات مؤمنة لمواجهة زيادة الاستهلاك خلال الصيف.

ولفت الوزير إلى أن التجربة الناجحة في الصيف الماضي، والتي شهدت تلبية استهلاك قياسي بلغ 40 ألف ميجاوات من الكهرباء، بينت أهمية التخطيط المبكر والعمل التكاملي بين قطاعات الدولة لتأمين احتياجات المواطنين والقطاعات الخدمية والإنتاجية من الطاقة والوقود.

وخلال الزيارة، ناقش الوزير مع المهندس محمد مرزوق، رئيس شركة جاسكو، موقف تشغيل الشبكة القومية للغاز و الاستعدادات خلال الفترة المقبلة، خاصة مع دخول فصل الصيف رسمياً الشهر المقبل، وما يصاحبه من ارتفاع في درجات الحرارة والرطوبة وزيادة في استهلاك الغاز والوقود لتلبية احتياجات محطات الكهرباء.