قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الصحة الكونغولي يحذر : سلالة إيبولا المتفشية «فتاكة للغاية».. ولا لقاح متاح لاحتوائها
موازنة البرلمان : غياب الثقافة المالية وراء انتشار التمويل الاستهلاكي
ادعوا له بالرحمة.. وفاة والد محمد عبدالشافي لاعب الزمالك السابق
الحكومة تدرس التحول الكبير.. خطط جديدة تعيد رسم خريطة المساعدات
فرنسا تتعهد بدعم دفاعي لأوكرانيا للتعامل مع الصواريخ الباليستية
شمس البارودي تكشف تفاصيل علاقتها بـ حسن يوسف: لم يفرقنا سوى الموت
الكونفدرالية يا زمالك .. توافد الآلاف من الجماهير إلى ستاد القاهرة استعدادا للقاء اتحاد العاصمة
اجتماع حاسم بين فيفا وإيران بشأن كأس العالم 2026
نيوكاسل يعلن رحيل كرافث بعد 7 سنوات من العطاء
الصين: الاستثمارات المتبادلة مع واشنطن توفر مليون فرصة عمل
حكم التصوير أثناء مناسك الحج والعمرة.. الإفتاء توضح متى يكون غير جائز
رسميًا الآن.. سعر الدولار اليوم في مصر بعد ارتفاع الاحتياطي الأجنبي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

ارتفاع درجات الحرارة الأيام الأخيرة ..تحرك من البترول للوفاء باحتياجات الكهرباء والصناعة في الصيف

وزير البترول يتابع جاهزية الشبكة القومية للغاز
وزير البترول يتابع جاهزية الشبكة القومية للغاز
أمل مجدى

تابع المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، انتظام عمل الشبكة القومية للغاز الطبيعي وجاهزيتها لتلبية احتياجات محطات الكهرباء والقطاع الصناعي خلال فصل الصيف، في ظل ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام الأخيرة وزيادة معدلات الاستهلاك.

جاء ذلك خلال زيارة الوزير لمركز التحكم القومي في الشبكة القومية للغاز الطبيعي "ناتا" بمقر شركة جاسكو، حيث اطمئن على انتظام مصادر الإمداد من الإنتاج المحلي، إلى جانب سفن التغييز التي تضخ واردات مصر من الغاز المسال إلى الشبكة القومية، فضلاً عن توفير كميات الوقود البترولي المطلوبة لمحطات الكهرباء، بما يدعم استقرار الإمدادات وتلبية احتياجات الكهرباء والقطاع الصناعي.

وأكد الوزير أن العمل يتم وفق سيناريوهات استباقية تم إعدادها مسبقاً للتعامل مع مختلف المتغيرات ومعدلات الاستهلاك، من خلال تنسيق وعمل تكاملي مستمر مع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة وفرق العمل من الوزارتين، وبدعم ومتابعة مكثفة من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لضمان صيف آمن في الطاقة، مشيراً إلى أن هناك قدرات مؤمنة  لمواجهة زيادة الاستهلاك خلال الصيف.

ولفت الوزير إلى أن التجربة الناجحة في الصيف الماضي، والتي شهدت تلبية استهلاك قياسي بلغ 40 ألف ميجاوات من الكهرباء، بينت أهمية التخطيط المبكر والعمل التكاملي بين قطاعات الدولة لتأمين احتياجات المواطنين والقطاعات الخدمية والإنتاجية من الطاقة والوقود.

وخلال الزيارة، ناقش الوزير مع المهندس محمد مرزوق، رئيس شركة جاسكو، موقف تشغيل الشبكة القومية للغاز و الاستعدادات خلال الفترة المقبلة، خاصة مع دخول فصل الصيف رسمياً الشهر المقبل، وما يصاحبه من ارتفاع في درجات الحرارة والرطوبة وزيادة في استهلاك الغاز والوقود لتلبية احتياجات محطات الكهرباء.

الغاز البترول وزير البترول قطع الكهرباء وزارة البترول

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة تعبيرية

بسبب كسر مفاجئ.. انقطاع المياه عن عدة مناطق بمحافظة الجيزة

أسعار الدواجن

لأول مرة منذ أسابيع.. أسعار الدواجن تهبط لأقل من 60 جنيها| ومفاجأة فى البانيه

مرتبات

رسالة من الحكومة للموظفين.. خبر سار للعاملين بالدولة الثلاثاء المقبل

مباراة الزمالك واتحاد العاصمة

24 كاميرا.. قنوات مجانية تنقل نهائي الكونفدرالية بين الزمالك واتحاد العاصمة

المدارس المصرية اليابانية

لأول مرة.. 6 مدارس مصرية يابانية "عربي" بهذه الأماكن|والمصروفات 13 ألف و800 جنيه

موعد عيد الأضحى ووقفة عرفات 2026

عيد الأضحى ووقفة عرفات 2026.. السعودية تعلن موعد غرة ذي الحجة 1447ه

جريمة هزت الوراق.. استدراج عريس حديث الزواج وإنهاء حياته في الشارع

تفاصيل مرعبة.. أسرة عريس الوراق تكشف كواليس صادمة قبل لحظات من مقـ تله

أمير هشام

أمير هشام: اتجاه لإلغاء الهبوط في الدوري في هذه الحالة

ترشيحاتنا

الدوالي

4 اعشاب لعلاج دوالى القدمين والساق

اسامة عبد الجليل

بين السخرية والنفي.. مديونية 8 قروش تتسبب في التحفظ على أموال أحد عملاء البنك العربي الأفريقي

مسابقة الطهاة

المصري إدريس عبد الرحمن يفوز بالجائزة الكبرى لبطولة الطهاة الشباب الدولية

بالصور

أبطال فيلم “إذا كنت تفكر جيدًا” يلفتون الأنظار في مهرجان كان

أبطال فيلم “إذا كنت تفكر جيدًا”
أبطال فيلم “إذا كنت تفكر جيدًا”
أبطال فيلم “إذا كنت تفكر جيدًا”

تقديم خدمات تنظيم الأسرة لـ 44 ألف سيدة ضمن الصحة الانجابية بالشرقية

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

صحة الشرقية تنفذ 118 ألف زيارة منزلية لكبار السن وذوى الهمم بالمنازل

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

جون ترافولتا يخطف الأنظار قبل عرض أول فيلم من إخراجه.. صور

جون ترافولتا
جون ترافولتا
جون ترافولتا

فيديو

فيلم "Gentle Monster"

حضور كثيف للمؤتمر الصحفي لفيلم «Gentle Monster».. فيديو

سر رفض طلبات الإسكان

مش عارف بتترفض ليه؟ الإسكان تكشف أسباب عدم قبول طلبات الحصول على شقق سكنية

تصريحات عبد الرحمن أبو زهرة

مكنتش مصدق.. عبد الرحمن أبو زهرة يتأمل مشواره الفني بكلمات مؤثرة قبل وفاته

أعراض فيروس هانتا

يشبه الإنفلونزا.. أعراض فيروس هانتا الخطيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: محمود المصري بين النبوغ والاجتهاد

المزيد