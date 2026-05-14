مذكرة تفاهم مع توتال.. البترول: زيادة الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي

أكد محمود ناجي المتحدث باسم وزارة البترول، أن شركات عالمية كثيرة تعمل في مصر بما يسهم في جذب المزيد من الشركات العالمية للعمل في مصر، وتم توقيع مذكرة تفاهم مع شركة توتال إنرجيز لاستكشاف الغاز.



وتابع محمود ناجي في مداخلة هاتفية على قناة “ إكسترا نيوز” :" مصر بيئة جاذبة للاستثمار وتم الالتزام مع الشركاء الأجانب في سداد المستحقات ونصل لصفر مستحقات في اخر شهر يونيو المقبل".



وأكمل محمود ناجي :" نعمل على محور زيادة الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي ونركز في الوزارة على هذا الأمر "، مضيفا:" نتلقى دعم كبير من الرئيس السيسي ورئيس الوزراء ".



ولفت محمود ناجي :" نسير في الطريق الصحيح في ملف إنتاج الغاز الطبيعي ونسعى إلى توسيع قاعدة البحث والاستكشاف في مجالات الغاز الطبيعي ".

وتابع محمود ناجي :" نعتمد على التكنولوجيا الحديثة في مجالات البحث والاستكشاف عن الغاز الطبيعي بما يسهم في زيادة الإنتاجية