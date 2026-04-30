الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

وزير البترول: منطقة البحر المتوسط إحدى أولويات الوزارة للتوسع في أنشطة الاستكشاف

وزير البترول يبحث مع توتال إنرجيز عودتها للتوسع في استكشاف الغاز بمصر
وزير البترول يبحث مع توتال إنرجيز عودتها للتوسع في استكشاف الغاز بمصر
أمل مجدى

التقى المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، ب باسكال بريان، مدير عام شركة توتال إنرجيز الفرنسية في مصر وقبرص، لمتابعة نتائج المباحثات الجارية التي بدأت خلال الشهر الجاري بشأن عودة الشركة للتوسع في أنشطة البحث واستكشاف الغاز في مصر، في ضوء اهتمامها بالعمل في حوض هيرودوت العميق بغرب البحر المتوسط.

وخلال اللقاء، رحّب الوزير بعودة شركة توتال إنرجيز لتوسيع أنشطتها واستثماراتها في مجال البحث عن الغاز الطبيعي بالبحر المتوسط، مؤكدًا أن قطاع البترول المصري يعمل على توفير فرص استثمارية جاذبة أمام الشركاء الاستراتيجيين لتكثيف أعمال استكشاف الغاز الطبيعي لكونه حجر الزاوية في تحقيق رؤية الوزارة لزيادة الإنتاج المحلي تدريجيًا.

وأوضح أن منطقة البحر المتوسط تمثل إحدى أولويات الوزارة خلال المرحلة المقبلة للتوسع في أنشطة الاستكشاف، بما يتيح فرصًا جديدة للتعاون مع كبرى الشركات العالمية ومنها توتال إنرجيز، لافتاً إلى ما يتمتع به قطاع البترول والغاز في مصر من احتمالات واعدة لاستكشاف المزيد من الموارد، والبنية التحتية القوية والخبرات المتراكمة.

وأكد الوزير استمرار الدولة في تهيئة بيئة الاستثمار وتحفيز  الشركاء، بما يسهم في جذب مزيد من الاستثمارات وتسريع وتيرة العمل.

ومن جانبه، أعرب باسكال بريان عن تقديره لحرص وزارة البترول والثروة المعدنية على دعم الشراكات مع كبرى الشركات العالمية، مؤكدًا أن توتال إنرجيز تعتبر مصر سوقًا استراتيجيةً، وتعتزم تعزيز تواجدها واستثماراتها في أنشطة استكشاف الغاز الطبيعي، خاصة في منطقة البحر المتوسط، في ضوء ما تزخر به من فرص واعدة.

كما أكد الجانبان أهمية تسريع وتيرة المباحثات الجارية، ومواصلة التنسيق الفني خلال الفترة المقبلة، تمهيدًا للتوقيع على مذكرة تفاهم في أقرب وقت، وبدء خطوات تنفيذ مشروعات الاستكشاف المشتركة.

حضر اللقاء المهندس سيد سليم العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) والدكتور سمير رسلان، وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية للاتفاقيات والاستكشاف، والجيولوجي إبراهيم عبده نائب العضو المنتدب التنفيذي للاتفاقيات والاستكشاف بشركة إيجاس والدكتور محمود خطاب مساعد نائب رئيس شركة إيجاس للاتفاقيات.

