وزير البترول يبحث مع نظيره التركي فرص التعاون بمجالات التعدين والطاقة

فى مستهل زيارته إلى إسطنبول للمشاركة ممثلاً لمصر في منتدى المعادن الحرجة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، عقد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، جلسة مباحثات مع ألب أرسلان بيرقدار، وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، جرى خلالها بحث سبل تعزيز التعاون بين مصر وتركيا في مجال التعدين، في ضوء اللقاءات السابقة بين مسئولي هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية المصرية وشركة OZ التركية للتعدين، إلى جانب مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في مايو 2025.

حضر اللقاء من الجانب المصرى السفير الدكتور وائل بدوى سفير مصر فى تركيا، والجيولوجى ياسر رمضان رئيس هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية.

وشهد اللقاء طرح مقترح لتشكيل فرق عمل مشتركة من الجانبين، لدراسة فرص تعميق التعاون في مجالات البحث والاستكشاف عن المعادن، من خلال تبادل الخبرات في الأطر التنظيمية وأنظمة التراخيص وتكنولوجيات المسح الجيولوجي، بالتوازي مع بحث فرص الاستثمار في تعظيم القيمة المضافة للثروات المعدنية.

كما تناول اللقاء فرص التعاون في مجالات الطاقة والغاز بمنطقة شرق المتوسط، وسبل الاستفادة المثلى من البنية التحتية لدى البلدين، بما يسهم في دعم أمن الطاقة وتعزيز التكامل الإقليمي، خاصة في ظل الموقع الاستراتيجي المتميز لكلٍ من مصر وتركيا.

وتبادل الوزيران وجهات النظر بشأن التحول الطاقي، وصناعة الهيدروجين، وحلول الطاقة منخفضة الكربون، بما يدعم تنفيذ استراتيجيات التحول في البلدين، إلى جانب مناقشة سياسات كفاءة الطاقة والتنمية المستدامة، في إطار رؤية مصر 2030 وخارطة طريق الطاقة التركية. كما تم التأكيد على أهمية تعزيز التعاون بين كيانات القطاع الخاص في البلدين لتنفيذ مشروعات مشتركة في مجالي التعدين والطاقة.