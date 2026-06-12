انكتب لهم عمر جديد .. نجاة عروسين من الموت بأعجوبة في الغربية | ماذا حدث

شهد الطريق الزراعي "طنطا - بسيون " بنطاق محافظة الغربية منذ قليل نجاة عريس وعروسه من الموت المحقق عقب سقوط سيارة الزفة في مياه الترعة إثر انفجار الكاوتشوك بسبب السرعه الزائده وخصصت سيارة إسعاف لنقل العروسة إلي طوارىء مستشفي طنطا الجامعي لتعرضها لكدمات وسحجات وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

تفاصيل الواقعة



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة بسيون يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده حول انقلاب سيارة ملاكي تقل عروسين في مياه ترعة بنطاق دائرة المركز.

تحرك أمني عاجل



كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.

وأفاد شهود عيان أنه خصص سيارة إسعاف لنقل العروسة المصابة إلي طوارىء مستشفي طنطا العام لاسعافها .



كما تم الدفع بأوناش لرفع سيارة الزفاف من مياه الترعة وإعادة تسيير حركة الطريق الزراعي حفاظا على صالح المواطنين.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.