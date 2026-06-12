ضربة رقابية جديدة في الغربية.. ضبط نحو 12 ألف عبوة وسرنجة ومستلزم طبي مجهول المصدر داخل محل غير مرخص بطنطا

واصلت الأجهزة الرقابية بمحافظة الغربية جهودها المكثفة لضبط الأسواق والتصدي لكافة صور الغش التجاري والتداول غير المشروع للمستلزمات والمستحضرات الطبية، حيث أسفرت حملة مشتركة بين مديرية التموين بالغربية وهيئة الدواء المصرية بمدينة طنطا عن ضبط محل غير مرخص لتخزين وتداول المستلزمات والمستحضرات الطبية مجهولة المصدر، وذلك في إطار توجيهات اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية بتشديد الرقابة على الأسواق وحماية صحة المواطنين.

توجيهات محافظ الغربية

وأكد محافظ الغربية أن المحافظة لن تسمح بأي ممارسات تهدد سلامة المواطنين أو تمس الأمن الصحي، مشددًا على استمرار الحملات الرقابية المفاجئة بالتنسيق مع الجهات المعنية لرصد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين. وأضاف أن صحة المواطنين تمثل أولوية قصوى، وأن أجهزة الدولة تتعامل بحزم مع أي محاولات لتداول منتجات مجهولة المصدر أو غير مطابقة للاشتراطات القانونية.

تحرك تنفيذي عاجل

وجاءت الحملة تحت إشراف ومتابعة المهندس ناصر العفيفي وكيل وزارة التموين بالغربية، عقب ورود معلومات وتحريات ميدانية أكدت قيام أحد الأشخاص بإدارة محل لتداول المستلزمات والمستحضرات الطبية دون مستندات قانونية أو فواتير تثبت مصدرها، وعلى الفور تم تشكيل حملة مشتركة من مفتشي الرقابة التموينية بالتنسيق مع هيئة الدواء المصرية واستهداف الموقع وضبطه أثناء مزاولة النشاط المخالف.

ردع مخالفين

وأسفرت أعمال التفتيش والجرد عن ضبط ما يقرب من 12 ألف عبوة ومستلزم طبي متنوع، شملت 6450 سرنجة طبية بأحجام مختلفة، و2200 جهاز محلول وكمامة طبية، و360 علبة اختبار حمل، و250 كيس قطن وشاش طبي، و250 بكرة بلاستر طبي، إلى جانب مئات العبوات من المستحضرات والمواد الطبية المختلفة مجهولة المصدر وبعضها مهرب من الجمارك، وتم التحفظ على المضبوطات بالكامل واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار جهات التحقيق المختصة، فيما أكدت مديرية التموين استمرار حملاتها الرقابية المكثفة بالتعاون مع هيئة الدواء المصرية للتصدي لأي مخالفات تهدد صحة وسلامة المواطنين.