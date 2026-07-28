مصر تدين الاعتداءات على الأردن وتعتبرها انتهاكا لسيادة المملكة

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن مصر تدين الاعتداءات التي استهدفت الأردن وتعتبرها انتهاكا لسيادة المملكة.



وكشفت القناة أن مصر تؤكد أن الاعتداءات على الأردن تصعيد خطير يهدد أمنه واستقراره ويزيد حدة التوتر في المنطقة.



وتابعت القناة أن مصر تؤكد تضامنها الكامل مع الأردن ودعم إجراءاته للحفاظ على أمنه واستقراره وحماية سيادته.



وأفادت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (البترا) بأن الجيش الأردني أسقط طائرة مسيرة في وقت مبكر من صباح الثلاثاء بعد دخولها المجال الجوي للمملكة فوق الصحراء الشرقية.

أعلن الجيش أنه تم اعتراض الطائرة المسيرة بعد اختراقها المجال الجوي الأردني. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار مادية.

وجاء الحادث بعد يوم من إعلان الجيش الأردني إسقاطه طائرتين مسيرتين كانتا تستهدفان المملكة، بينما قال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض طائرتين بدون طيار بالقرب من الحدود الأردنية لم تدخلا الأراضي الإسرائيلية.

وجاء ذلك أيضاً عقب إعلان المملكة العربية السعودية يوم الاثنين أنها اعترضت ودمرت عدة طائرات مسيرة انطلقت من الأراضي العراقية في محاولة لاستهداف منشآت نفطية في المملكة.

لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن حوادث الطائرات المسيرة.

وقال متحدث عسكري إيراني يوم الأحد إن طهران أوقفت عملياتها العسكرية بعد أن أوقفت الولايات المتحدة هجماتها على إيران خلال اليومين السابقين.