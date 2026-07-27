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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الأردن يدين الهجمات على منشآت نفطية في السعودية

الأردن يدين الهجمات على منشآت نفطية في السعودية
الأردن يدين الهجمات على منشآت نفطية في السعودية
أ ش أ

 أدان الأردن، اليوم /الاثنين/ الهجمات التي حاولت استهداف منشآت بترولية بالمنطقتين الشرقية والرياض في المملكة العربية السعودية الشقيقة عبر مسيرات قادمة من الأراضي العراقية؛ معتبرا ذلك انتهاكا سافرا لسيادة السعودية، وتهديدًا لأمنها واستقرارها، وخرقًا صارخًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية -في بيان- تضامن الأردن المطلق مع المملكة العربية السعودية، ووقوفه الكامل معها في كل ما تتّخذه من خطوات لحماية سيادتها وأمنها ومقدراتها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها.

أدان الأردن منشآت بترولية المملكة العربية السعودية الشقيقة مسيرات قادمة من الأراضي العراقية انتهاكا سافرا لسيادة السعودية

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