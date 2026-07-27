الأردن يدين الهجمات على منشآت نفطية في السعودية

أدان الأردن، اليوم /الاثنين/ الهجمات التي حاولت استهداف منشآت بترولية بالمنطقتين الشرقية والرياض في المملكة العربية السعودية الشقيقة عبر مسيرات قادمة من الأراضي العراقية؛ معتبرا ذلك انتهاكا سافرا لسيادة السعودية، وتهديدًا لأمنها واستقرارها، وخرقًا صارخًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية -في بيان- تضامن الأردن المطلق مع المملكة العربية السعودية، ووقوفه الكامل معها في كل ما تتّخذه من خطوات لحماية سيادتها وأمنها ومقدراتها وسلامة مواطنيها والمقيمين فيها.