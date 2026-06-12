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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

تحرير 29 محضر مخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية في حملات بالغربية.. وهذه عقوبة الجريمة

مخبز
مخبز
معتز الخصوصي

تمكنت حملة من مديرية التموين بالغربية، من تحرير 29 محضر مخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية، يتلاعبون في مواصفات الخبز، في مركز وبندر طنطا، خلال 24 ساعة.

حملات تموينية بالغربية 


واستهدفت الحملة التي أشرف عليها المهندس ناصر العفيفى وكيل وزارة التموين بالغربية، التفتيش على المخابز فى مركز وبندر طنطا، وحررت 29 محضر لمخابز ارتكبت مخالفات التلاعب فى الموازين، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة أدوات العجين، والغلق أثناء مواعيد العمل الرسمية وأُحيلوا إلى النيابة.

ردع مخالفين 


تأتى الحملة فى إطار مجهودات الدولة لتوفير رغيف خبز عالى الجودة للمواطنين، من خلال الرقابة على المخابز، للتأكد من الالتزام بوزن الرغيف، ونظافة الأدوات، والإعلان عن الأسعار، وكذلك الحفاظ على الدعم المقدم للمواطنين، ومنع سرقة الدقيق.

عقوبة التلاعب في أسعار الخبز

نصت المادة 22 مكررا ج من قانون حماية المنافسين، على فرض غرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 5 ملايين جنيه؛ للمخالفين لقرار وزارة التموين بوضع آلية لتسعير الخبز الحر.

وفي سياق متصل، تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، مخبز المحافظة الكبير بشارع عبد السلام عارف، بجوار سوق الجملة، في مدينة المنصورة؛ لمتابعة سير العمل، والاطمئنان على انتظام منظومة الخبز وجودة الخدمة المقدمة للمواطنين.

وحرص محافظ الدقهلية على الاستماع إلى المواطنين المترددين على المخبز؛ للتعرف على آرائهم وملاحظاتهم، مؤكدًا اهتمام المحافظة بتقديم خدمة تموينية جيدة تلبي احتياجات المواطنين وتحافظ على حقوقهم.

وأكد المحافظ أن المتابعة الميدانية المستمرة، تأتي في إطار حرص المحافظة على تحسين مستوى الخدمات التموينية، وضمان الالتزام بالضوابط والمعايير المقررة، بما يسهم في توفير الخبز بصورة منتظمة وتخفيف الضغط عن باقي المخابز.

وشدد على أهمية الحفاظ على جودة المنتج ومتابعة الالتزام بالوزن المقرر للرغيف والحصة المقررة لكل مواطن، والحرص على نظافة المكان، وحسن معاملة المواطنين، مشيرًا إلى أن كرامة المواطن وجودة الخدمة تمثلان أولوية قصوى لا تهاون فيها.

وأوضح المحافظ أن تشغيل مخبز المحافظة الكبير؛ يأتي ضمن خطة شاملة لدعم منظومة الخبز بالمحافظة، وتحقيق الاستقرار في تقديم الخدمة التموينية للمواطنين، مؤكدًا استمرار الجولات التفقدية لمتابعة الأداء ميدانيًا وضمان تذليل أي معوقات.

رافق محافظ الدقهلية خلال تفقده المخبز، كل من: علي حسن وكيل وزارة التموين، محمد أمين رئيس حي غرب المنصورة، اللواء عمرو عبد الرحمن المشرف العام على أعمال المخبز، وليد حلمي مدير إدارة النظافة بالحي.

مديرية التموين بالغربية أصحاب مخابز بلدية وسياحية مواصفات الخبز طنطا الموازين

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