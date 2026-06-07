محافظ الغربية يتابع نتائج الحملات التموينية.. ويؤكد استمرار الرقابة على المخابز

تابع اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، نتائج الحملات التموينية والرقابية المكثفة التي استهدفت المخابز البلدية المدعمة بعدد من مراكز ومدن المحافظة، وذلك في إطار الاستجابة لشكاوى المواطنين، وإحكام الرقابة على منظومة الخبز المدعم، والتأكد من جودة الإنتاج ووصول الدعم لمستحقيه.

توجيهات محافظ الغربية

ففي مركز السنطة، استهدفت الحملات مخابز قرية الجعفرية ومنشية مبارك، وأسفرت عن تحرير 6 محاضر تموينية شملت 4 مخالفات نقص وزن تراوحت بين 9 و13 جرامًا، ومخالفة لعدم وجود لوحة تشغيل، وأخرى لعدم نظافة أدوات العجين. كما حررت الهيئة القومية لسلامة الغذاء 6 محاضر لعدم استيفاء اشتراطات سلامة الغذاء بالمخابز المستهدفة، ليصل إجمالي المحاضر المحررة إلى 12 محضرًا.

حملات مخابز

كما أفادت مديرية التموين بالغربية بأن الحملات الرقابية بإدارة بسيون أسفرت عن تحرير 14 مخالفة متنوعة شملت 10 مخالفات نقص وزن، ومخالفتين لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ومخالفتين لعدم النظافة، فيما أسفرت الحملات بإدارة سمنود عن تحرير 7 مخالفات تضمنت 6 مخالفات نقص وزن ومخالفة لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.

وفي مركز المحلة الكبرى تم تحرير 5 مخالفات شملت 4 مخالفات نقص وزن ومخالفة تجميع بعدد 2 شيكارة دقيق، بينما أسفرت الحملات ببندر طنطا عن تحرير 8 مخالفات تضمنت 6 مخالفات نقص وزن ومخالفتي تصرف في عدد 14 شيكارة دقيق مدعم. كما تم تحرير 7 مخالفات بإدارة السنطة شملت 6 مخالفات نقص وزن ومخالفة تصرف في عدد 2 شيكارة دقيق.

ردع مخالفين

وبذلك بلغ إجمالي المخالفات والمحاضر التي تم تحريرها خلال الحملات التموينية والرقابية الأخيرة 53 مخالفة، فيما أكد محافظ الغربية استمرار أعمال المرور والمتابعة الميدانية على جميع المخابز البلدية بالمحافظة، للتأكد من مطابقة رغيف الخبز للأوزان والمواصفات القانونية المقررة، وعدم التلاعب بالحصص أو الدقيق المدعم، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية حيال أية مخالفات يتم رصدها، حفاظًا على حقوق أهالينا وضمان تقديم خدمة تليق بهم.