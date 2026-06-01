اقتصادية طنطا تقضي بسجن البلوجر أم مكة سنة في قضية غسيل الأموال

قضت محكمة طنطا الاقتصادية بمحافظة الغربية اليوم في محاكمة البلوجر المعروفة بـ"أم مكة" على خلفية اتهامها في قضية غسل أموال بالسجن سنة.

حكم قضائي عاجل

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث القضية اتهام المتهمة بغسل أموال متحصلة من أنشطة محل تحقيقات، فيما تباشر جهات التحقيق المختصة إجراءاتها القانونية لكشف ملابسات الواقعة، تمهيدًا للفصل فيها وفقًا لأحكام القانون.

تحرك قانوني عاجل



وكانت محكمة مستأنف جنح الاقتصادية قضت قبول استئناف البلوجر أم مكة على حكم حبسها 6 أشهر مع إيقاف التنفيذ في اتهامها بنشر فيديوهات خادشة للحياء، والحكم ببراءتها في القضية مع استرداد 50 ألف جنيه الغرامة المدفوعة.