انفراجة في أزمة الزمالك.. تراجع عقوبات إيقاف القيد إلى 16 قضية

شهد ملف عقوبات إيقاف القيد المفروضة على نادي الزمالك تطورا جديدا خلال الساعات الأخيرة، بعدما واصل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تقليص عدد القضايا المسجلة ضد النادي، لتنخفض من 17 إلى 16 قضية.

يأتي هذا التراجع بعد نجاح إدارة الزمالك في تسوية عدد من الملفات المتعلقة بالمستحقات المالية المتأخرة، ضمن خطة تهدف إلى إنهاء الأزمات القانونية المعلقة ورفع عقوبات إيقاف القيد المفروضة على النادي.

قضايا الزمالك فى الفيفا

كان عدد القضايا المسجلة ضد الزمالك على نظام الاتحاد الدولي قد شهد انخفاضا خلال الفترة الماضية، في ظل تحركات الإدارة لإنهاء النزاعات القائمة مع لاعبين ومدربين وأطراف أخرى، بما يساهم في استعادة النادي لقدرته على قيد صفقاته الجديدة بشكل طبيعي.

وتواصل إدارة الزمالك جهودها خلال المرحلة الحالية لإغلاق المزيد من الملفات العالقة، أملا في تقليص عدد القضايا المتبقية ورفع جميع العقوبات المفروضة من جانب "فيفا"، بما يدعم استقرار الفريق الأول لكرة القدم قبل انطلاق الموسم الجديد.

وتترقب جماهير الزمالك التطورات المقبلة في هذا الملف، خاصة مع سعي النادي لتدعيم صفوفه بعناصر جديدة خلال فترة الانتقالات المقبلة، وهو ما يتطلب إنهاء كافة العقوبات المتعلقة بإيقاف القيد.