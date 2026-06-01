خالد الغندور يهاجم الشائعات: أخبار كاذبة تستهدف الأهلي والزمالك ومنتخب مصر

أكد الإعلامي خالد الغندور أن العديد من الأخبار المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الأخيرة لا أساس لها من الصحة، مشددًا على ضرورة تحري الدقة قبل تداول المعلومات المتعلقة بالأندية المصرية ومنتخب مصر.

وكتب الغندور عبر حسابه على فيسبوك: “بيع شيكو بانزا للشمال القطري كذب، التعاقد مع مودي ناصر وعلي حمدي حتي الأن كذب، بيع خوان بيزيرا أو تمرده ورفضه الرجوع كذب، رفض الأهلي اللعب في السوبر المصري كذب، موافقة الإتحاد الأفريقي علي زيادة عدد الأندية المشاركة في دوري الأبطال ل٣ فرق كذب، موافقة توروب علي الرحيل من الأهلي كذب، الإتحاد الافريقي لن يعطي الرخصة الأفريقية للزمالك ومشاركة الأهلي مكانه كذب، ورحيل محمد علي بن رمضان للشمال القطري كذب، وكلام البعض عن منتخب مصر ودعمهم اللامحدود كذب، عشان قبل كده لم يدعموا منتخب مصر في اولمبياد باريس ولم يدعموا كوبر ولا بوب برادلي ولا كارلوس كيروش ولا حسن شحاتة بل بعضهم كان بيدعم الأندية اكثر بكثير والبعض كان بيهاجم حسام حسن نفسه ويرفض وجوده مدربا لمنتخب مصر واخيرا كلنا في ظهر منتخبنا وربنا معاهم ويحققوا المطلوب منهم و اللي يبسط الشعب المصري بإذن الله”.

ويترقب عشاق الكرة المصرية انطلاق مشوار منتخب مصر في بطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، حيث يدخل الفراعنة المنافسات بطموحات كبيرة لتحقيق نتائج إيجابية والعبور إلى الأدوار التالية.

وأوقعت قرعة المونديال المنتخب الوطني في المجموعة السابعة، إلى جانب منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا، ليخوض ثلاث مواجهات قوية وحاسمة في الدور الأول من البطولة.

حسام حسن يعلن قائمة الفراعنة للمونديال

استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام حسن على القائمة النهائية المشاركة في كأس العالم 2026، والتي تضم 26 لاعبًا في مختلف المراكز.

وضمت قائمة منتخب مصر المشاركة في كأس العالم 2026 اللاعبين:

محمد الشناوي

مصطفى شوبير

المهدي سليمان

محمد علاء

محمد هاني

طارق علاء

حمدي فتحي

رامي ربيعة

ياسر إبراهيم

حسام عبد المجيد

محمد عبد المنعم

أحمد فتوح

كريم حافظ

مروان عطية

مهند لاشين

نبيل عماد دونجا

محمود صابر

أحمد سيد زيزو

إمام عاشور

مصطفى عبد الرؤوف "زيكو"

محمود حسن تريزيجيه

إبراهيم عادل

هيثم حسن

محمد صلاح

عمر مرموش

حمزة عبد الكريم

فيما شهدت القائمة استبعاد اللاعب أقطاي عبد الله من القائمة النهائية التي أعلنها الجهاز الفني بقيادة حسام حسن.

جدول مباريات منتخب مصر في المجموعة السابعة

يبدأ المنتخب المصري مشواره في البطولة بمواجهة أحد أبرز منتخبات أوروبا، قبل أن يلتقي نيوزيلندا ثم يختتم مرحلة المجموعات بمباراة إيران.

مصر وبلجيكا

يفتتح الفراعنة مبارياتهم في كأس العالم بمواجهة منتخب بلجيكا يوم 15 يونيو، وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

مصر ونيوزيلندا

يخوض منتخب مصر ثاني مبارياته أمام نيوزيلندا، حيث تقام المباراة فجر يوم 22 يونيو في تمام الساعة الرابعة صباحًا بتوقيت القاهرة.

مصر وإيران

ويختتم المنتخب الوطني منافسات دور المجموعات بمواجهة منتخب إيران يوم 27 يونيو، في لقاء ينطلق عند الساعة السادسة صباحًا بتوقيت القاهرة.