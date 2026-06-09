تحرير 34 محضرًا لمخابز مخالفة خلال حملات تموينية بطنطا وبسيون

تابع اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، نتائج الحملات التموينية والرقابية المكثفة التي استهدفت المخابز البلدية المدعمة بمركز وبندر طنطا ومركز بسيون، في إطار إحكام الرقابة على منظومة الخبز المدعم والتأكد من جودة الإنتاج ومطابقة رغيف الخبز للأوزان والمواصفات القانونية المقررة.

توجيهاته العاجلة

ففي قرى صناديد ومنشية جنزور وكفر الشيخ سليم التابعة لمركز طنطا، أسفرت الحملات عن تحرير 7 محاضر تموينية تنوعت بين نقص وزن وعدم وجود لوحة تشغيل وعدم نظافة أدوات العجين، كما حررت الهيئة القومية لسلامة الغذاء 7 محاضر لعدم استيفاء اشتراطات سلامة الغذاء، ليصل إجمالي المحاضر بالمناطق المستهدفة إلى 14 محضرًا.

دعم محافظ الغربية

كما أسفرت الحملات التموينية بمركز بسيون عن تحرير 12 محضرًا متنوعًا شملت مخالفات نقص وزن وعدم إعطاء بون صرف وعدم وجود لوحة بيانات، إلى جانب 3 محاضر تصرف في الدقيق البلدي المدعم، فيما أسهمت أعمال المتابعة والتسكين في توفير 28 شيكارة دقيق بلدي مدعم بعدد من المخابز بالمركز.

تحرك تنفيذي

وفي بندر طنطا، تم تحرير 8 محاضر شملت 7 مخالفات نقص وزن ومخالفة غلق لأحد المخابز، ليبلغ إجمالي المحاضر والمخالفات التي تم تحريرها خلال الحملات 34 محضرًا. وأكد محافظ الغربية استمرار المرور اليومي على المخابز البلدية واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه أي مخالفات يتم رصدها حفاظًا على حقوق أهالينا وضمان وصول الدعم لمستحقيه.