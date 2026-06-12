محافظ الغربية يواصل حملاته المكثفة للقضاء على التراكمات التاريخية بحي ثان طنطا ويرفع 340 طن مخلفات خلال يوم واحد

واصل اللواء الدكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية، متابعته الميدانية المكثفة لأعمال النظافة ورفع التراكمات التاريخية بحي ثان طنطا، في إطار خطة المحافظة المستمرة لتحسين مستوى النظافة العامة والارتقاء بالبيئة المحيطة بالمواطنين، حيث أسفرت الحملات التي نُفذت اليوم عن رفع 340 طنًا من المخلفات من عدد من الشوارع والمناطق التي شهدت تراكمات تاريخية على مدار سنوات.

توجيهات محافظ الغربية

وأكد المحافظ أن الحملات تأتي ضمن خطة شاملة تستهدف القضاء على بؤر القمامة المتراكمة وتحقيق استجابة سريعة لشكاوى المواطنين، مشددًا على استمرار الدفع بالمعدات الثقيلة وسيارات النقل واللوادر لرفع المخلفات أولًا بأول ومنع عودتها مرة أخرى.

ووجّه اللواء الدكتور علاء عبد المعطي رؤساء الأحياء وكافة الأجهزة التنفيذية بمتابعة أعمال النظافة بصورة يومية والتعامل الفوري مع أي تجمعات للمخلفات، مؤكدًا أن ملف النظافة يحظى بأولوية قصوى ضمن أجندة العمل التنفيذي بالمحافظة.

رفع كفاءة الخدمات

وأشار المحافظ إلى أن الحملات مستمرة بجميع المراكز والمدن والأحياء، تنفيذًا لخطة المحافظة الرامية إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على المظهر الحضاري للشوارع والميادين، بما يحقق بيئة نظيفة وآمنة تليق بأبناء الغربية.