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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

ضبط 26 ألف عبوة حلويات و600 كيلو جلوكوز داخل مصنع غير مرخص بالغربية| صور

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

شنت الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالغربية حملات تفتيشية مكثفة ومفاجئة على عدد من المنشآت الغذائية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وذلك لضمان سلامة المنتجات المتداولة وحماية صحة المواطنين.

توجيهات محافظ الغربية 

جاء ذلك في إطار جهود محافظة الغربية لتعزيز الرقابة على الأسواق والمنشآت الغذائية، وبتوجيهات اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية.

وأسفرت الحملات عن ضبط مصنع غير مرخص لتصنيع الحلويات، حيث تم التحفظ على 26 ألف عبوة من حلويات الأطفال، بالإضافة إلى 600 كيلو جرام من مادة الجلوكوز تبين وجود حشرات بها، وذلك للاشتباه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ومخالفتها للاشتراطات الصحية المعمول بها.

تحرك تنفيذي عاجل 

وأكد اللواء علاء عبد المعطي محافظ الغربية أن صحة المواطنين، وخاصة الأطفال، تمثل أولوية قصوى لا يمكن التهاون فيها، مشددًا على أن المحافظة لن تسمح بوجود أي منشآت غذائية تعمل خارج الإطار القانوني أو تطرح منتجات قد تشكل خطرًا على الصحة العامة. وأضاف: «صحة أولادنا خط أحمر، ولن نتهاون مع أي مخالف يعبث بسلامة الغذاء أو يعرض المواطنين للخطر».

ردع مخالفين 

وأوضحت المهندسة حنان عامر مدير فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالغربية أن الحملات تأتي ضمن خطة رقابية متكاملة تنفذها الهيئة لمتابعة المنشآت الغذائية والتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية ومعايير سلامة الغذاء، مشيرة إلى أنه تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، مع استمرار الحملات الرقابية المكثفة على مدار الساعة لضبط المخالفات وحماية المستهلك.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي حملات رقابية سلامه الغذاء الغربية

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