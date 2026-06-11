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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

فريق طبي بجامعة طنطا ينجح في إعادة توصيل يد مبتورة

توصيل يد مبتورة بالكامل لمريض
توصيل يد مبتورة بالكامل لمريض
الديب أبوعلي

نجح فريق جراحة التجميل بمستشفى طوارئ جامعة طنطا في إعادة توصيل يد مبتورة بالكامل لمريض يبلغ من العمر 39 عاما، وذلك في جراحة ميكروسكوبية دقيقة استمرت نحو 12 ساعة متواصلة، بعد وصوله إلى المستشفى مصابا إثر حادث أدى إلى بتر كامل لليد.

وبحسب بيان لنقابة أطباء مصر جرى التعامل مع الحالة بشكل عاجل فور وصولها، حيث تم إجراء الفحوصات والتقييم اللازم، ثم بدأ الفريق الطبي في تجهيز الجزء المبتور وإجراء التدخل الجراحي الذي شمل تثبيت العظام وإعادة توصيل الشرايين والأوردة والأوتار باستخدام تقنيات الجراحة الميكروسكوبية الدقيقة، بما ساهم في استعادة التروية الدموية لليد بنجاح.

توصيل يد مبتورة بالكامل لمريض 

وضم فريق جراحة التجميل: الدكتور ممدوح أسامة، والدكتور باسل يونس، والدكتور أحمد شكبان، والطبيبة أريج الشريف، وبمشاركة الدكتور سيد الجمسي من قسم جراحة العظام، إلى جانب الأطباء المقيمين أحمد سامي عاشور، ومصطفى محمد نصار، وأحمد يونس.

كما شارك في نجاح العملية فريق التخدير المكون من الدكتور محمد واضح والدكتور يوسف شعلان، وفريق التمريض المكون من أحمد عبد البديع وأحمد داوود.

وفي هذا السياق، تشيد النقابة العامة للأطباء، بالجهد المتميز الذي بذله الفريق الطبي، مؤكدة أن هذا الإنجاز يعكس الكفاءة العالية للأطباء المصريين وقدرتهم على التعامل مع أدق الجراحات الميكروسكوبية والحالات الحرجة.

جامعة طنطا مستشفى طوارئ جامعة طنطا جراحة التجميل نقابة أطباء مصر النقابة العامة للأطباء يد مبتورة بالكامل

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