قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تقديرات إسرائيلية : الضربات الأمريكية الأخيرة قد تمهد لعملية أوسع ضد إيران
سعر الدولار اليوم الخميس أمام الجنيه بعد ارتفاع الاحتياطي
دراسة تحذر : تناول هذا المشروب يوميًا يزيد خطر الإصابة بسرطان الكبد 15%
عمر مرموش: منتخب مصر الأقوى بأفريقيا.. ونحلم بالذهاب بعيدًا في كأس العالم
رقص خادش.. القبض على صانعة محتوى بالإسكندرية
تراجع جديد في البيض والمكرونة وزيادة لـ الأرز .. أسعار السلع اليوم
بلومبيرج: أول اجتماع أمني مباشر بين الإمارات وإيران منذ اندلاع الحرب
متغيرش.. سعر العملات الأجنبية اليوم.. الدولار يسجل 51.9 جنيهًا واليورو بـ59.8 جنيهًا
أحمد موسى: ثقتي كبيرة في أبطال منتخب مصر أمام بلجيكا.. العاصفة الكروية قادمة من أرض النيل
احتجاجات الحريديم تشل الحركة في إسرائيل.. وإجراءات أمنية مشددة حول مطار بن جوريون
تناول هذه الفاكهة يمنع جرثومة المعدة
إيران تتوعد ترامب بــ رد قوي ومؤلم على تهديداته
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأطباء تقرر إنشاء وحدة لرصد الدخلاء.. ومنصة للإبلاغ عن المخالفين

أرشيفية
أرشيفية
الديب أبوعلي

عقدت هيئة مكتب النقابة العامة للأطباء اجتماعا برئاسة النقيب العام د. أسامة عبد الحي، لمناقشة آليات مواجهة ظاهرة انتحال صفة الطبيب وممارسة المهنة دون ترخيص، والتصدي للمحتوى الطبي غير الموثوق على وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، وذلك في إطار جهود النقابة للحفاظ على سلامة المرضى وحماية المهنة.

ووافقت هيئة المكتب على مجموعة من التوصيات والإجراءات التي تستهدف تعزيز الحماية القانونية لمهنة الطب وتشديد الرقابة على المخالفات، حيث أوصت بالتالي:

- التواصل مع مجلس النواب، لإجراء تعديل تشريعي لتغليظ العقوبات الخاصة بانتحال صفة طبيب أو ممارسة الطب دون ترخيص لما يمثله من خطورة شديدة على المرضى، واعتبار جرائم انتحال الصفة من الجرائم المخلة بالشرف، مع تشديد عقوبات الحبس والغرامات المقررة بحق مرتكبيها حيث أن العقوبة الحالية الحبس سنتين أو غرامة 200 جنيه، وهو مبلغ ضئيل جدا مقارنة بالجريمة التي ارتُكبت.

- ⁠ استمرار التواصل مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لإلزام الجهات الإعلامية والمنصات الرقمية بعدم تقديم أي محتوى طبي علاجي إلا من خلال أطباء يحملون تصريح مزاولة المهنة، ويتحدثون في تخصصاتهم.

- ⁠إنشاء وحدة مركزية داخل النقابة لرصد الدخلاء على المهنة، وإطلاق منصة إلكترونية لتلقي البلاغات الخاصة بانتحال صفة الطبيب، فضلا عن تعزيز التعاون مع وزارة الصحة والجهات المختصة ومباحث الإنترنت لرصد الصفحات والحسابات المخالفة على مواقع التواصل الاجتماعي، وإخطار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لاتخاذ ما يلزم لغلقها.

- ⁠التأكيد على أهمية أن تقوم إدارة العلاج الحر بدورها في عمل حملات تفتيش دورية على المراكز والعيادات التي يشتبه في تشغيلها بأشخاص غير أطباء أو غير مؤهلين أو غير مرخص لهم بممارسة المهنة.

- إنشاء تطبيق رسمي للنقابة يتيح التحقق من هوية الطبيب من خلال الاسم أو رقم القيد بالنقابة أو رمز الاستجابة السريعة (QR Code) على كارنيه العضوية، بالإضافة إلى دراسة تطبيق نظام للتحقق الإلكتروني من خلال QR Code داخل العيادات والمنشآت الطبية بما يتيح للمواطن التأكد من ترخيص الطبيب وتخصصه المسجل له.

- ⁠وضع آليات لمواجهة الدخلاء على وسائل التواصل الاجتماعي والمعلومات المُضللة، ومخاطبة المنصات الرقمية الكبرى فيسبوك، ويوتيوب، وتيك توك وذلك بالتنسيق مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لبحث سبل التحقق من المؤهلات العلمية للأشخاص الذين يقدمون محتويا طبيا.


- دعم الأطباء المؤهلين وإبراز دورهم المهني والعلمي، من خلال تسهيل مشاركتهم في وسائل الإعلام، وتوفير برامج تدريبية متخصصة في التواصل والإعلام الرقمي.

- دراسة إنشاء منصة رقمية للنقابة لمخاطبة الجمهور وتقدم محتوى طبيا موثوقا يستند إلى أسس علمية سليمة ويعزز الوعي الصحي لدى المواطنين.

وشددت هيئة المكتب على أن حماية صحة المواطنين والحفاظ على مكانة مهنة الطب يتطلبان تضافر الجهود التشريعية والرقابية والتوعوية، بما يضمن التصدي الحاسم لأي ممارسات غير قانونية أو معلومات طبية مضللة قد تهدد سلامة المرضى.

النقابة العامة للأطباء انتحال صفة الطبيب أسامة عبد الحي مجلس النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعدى علي معلمة

بعد رفضها الغش.. أولياء أمور ينهالون بالضرب على معلمة داخل مدرسة

أرشيفية

هبوط ملحوظ في أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم

سعر الذهب

نزل 420 جنيهًا .. سعر الذهب يتراجع في تعاملات عصر اليوم الخميس

العداد الكودي

عودة العدادات الكودية إلى نظام الشرائح.. رابط التقديم والخطوات

الذهب

الذهب يهوي 280 جنيهًا لعيار 21.. و4.4% تراجعًا محليًا في الأسواق..ونائب: الملاذ الآمن وقت الأزمات

الملوخية

تفاصيل مثيرة.. حقيقة ظهور الدود والحشرات على الملوخية بعد الطهي

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 يهبط 1600 جنيه| انهيار أسعار الذهب في مصر

مضيق هرمز

إيران تعلن إغلاق مضيق هرمز بشكل كامل أمام جميع السفن

ترشيحاتنا

وزير الدفاع البريطاني

هل تتسبب استقالة وزير الدفاع البريطاني في زيادة الضغوط على ستارمر؟

ترامب ومجتبى خامنئي

كابوس يهدد طهران وواشنطن.. معركة جزيرة خرج مقبرة للأمريكان أم إفلاس إيران ؟

القائم بأعمال السفير الروسي بالقاهرة يوري ماتفييف

القائم بأعمال السفير الروسي بالقاهرة: نتصدى منذ ألف عام للقوى التي تحاول إضعافنا

بالصور

دراسة تحذر : تناول هذا المشروب يوميًا يزيد خطر الإصابة بسرطان الكبد 15%

المشروبات المحلاة بالسكر ترتبط بزيادة خطر سرطان الكبد
المشروبات المحلاة بالسكر ترتبط بزيادة خطر سرطان الكبد
المشروبات المحلاة بالسكر ترتبط بزيادة خطر سرطان الكبد

ماذا يحدث لجسمك عند تناول التين الشوكي؟

التين الشوكي
التين الشوكي
التين الشوكي

نشرة المرأة والمنوعات | حقيقة ظهور الدود والحشرات على الملوخية بعد الطهي.. الفيتامينات التي يحتوي عليها البيض.. هل يعد بديلاً للحوم؟

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

من غير ماتاخد بالك .. أكلات تسبب ظهور الكرش

الكرش
الكرش
الكرش

فيديو

وفاة مؤذن

أثار تفاعلا واسعا.. وفاة مؤذن داخل مسجد أثناء رفع أذان العصر

الاعتداء على معلمة

بسبب منع الغش.. فيديو صادم لاعتداء أولياء أمور على معلمة داخل مدرسة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: هفضل أحبك أنا.. رثاء في أربعين هاني شاكر

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إعادة النظر في انتدابات الامتحانات

سيد الضبع

ســيد الضــبع يكتب: بين قصات الشعر الغريبة والملابس الشاذة.. أين الهوية المصرية؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبد الحكيم الطحاوي يكتب: لماذا التراجع الأمريكي عن مواجهة إيران لفتح مضيق هرمز؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك إنتف السابع

المزيد