الصين تواصل التحقيق في حادث انهيار سد خزان ليولان بعد إعصار ميساك

ناشدت السلطات الصينية، المواطنين بتقديم أي معلومات قد تفيد في إطار تحقيقها بشأن انهيار سد خزان ليولان في مدينة هنجتشو بمنطقة قوانجشي ذاتية الحكم بإقليم تشوانج بجنوب البلاد، والذي أسفر عن مصرع ما لا يقل عن 26 شخصًا إثر الأمطار الغزيرة التي صاحبت إعصار ميساك مطلع يوليو الجاري.

وذكرت وسائل إعلام رسمية أن الحكومة خصصت خطًا هاتفيًا لتلقي البلاغات و المعلومات المتعلقة بالحادث، كما منحت المواطنين مهلة حتى 15 أغسطس لإرسال إفاداتهم إلى فريق التحقيق و التقييم التابع لمجلس الدولة أو الحكومة المركزية في الصين.

وأوضح فريق التحقيق أن الهدف هو إعادة بناء التسلسل الكامل للأحداث وتحديد الأسباب التي أدت إلى انهيار السد وتقييم أوجه القصور والمسؤوليات في إجراءات الوقاية من الكوارث و الاستجابة للطوارئ وعمليات الإنقاذ و استخلاص الدروس اللازمة لمنع تكرار حوادث مماثلة.

وأشارت تقارير إلى أن السلطات الصينية دأبت على إشراك المواطنين في التحقيقات الخاصة بالكوارث الكبرى و الحوادث الصناعية التي تسفر عن خسائر بشرية كبيرة وتثير اهتمامًا واسعًا للرأي العام.

ومن أبرز هذه السوابق التحقيق في فيضانات مدينة تشنجتشو عام 2021، التي أودت بحياة أكثر من 300 شخص، إضافة إلى التحقيق في انفجار منجم شينيو للفحم بمقاطعة شانشي في مايو الماضي، والذي أسفر عن مقتل 82 عاملًا، وعد أسوأ حادث تعدين تشهده الصين منذ أكثر من عقد.