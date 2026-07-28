قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موجة حر جديدة تهدد أوروبا.. والحرارة مرشحة للتحرك شرقا خلال أغسطس
شيخ الأزهر لوزير التربية والتعليم : الاعتزاز باللغة العربية ركيزةٌ للحفاظ على الهوية
تطوير تدريس مادة الدين والاستعانة بمحفظي القرآن الكريم الأزهريين لتدريب المعلمين
الأهلي يحصل على حقوق تسويق مباراة برشلونة تلفزيونيًا.. ومنافسة مرتقبة بين القنوات
ظاهرة القبة الحرارية وعلاقتها بحرائق الغابات في أوروبا .. الأرصاد توضح
لو انت من أصحاب المعاشات.. البريد تعلن عن خطة لإنهاء أزمة الزحام
تعزيزا لدوره المحوري.. أيمن البياع مديرًا تنفيذيًا لمركز تحديث الصناعة
زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب محافظة شينغهاي بشمال غربي الصين
نائب وزير الصحة: إصلاح ملف حديثي الولادة استثمار في مستقبل مصر
موعد صرف معاشات أغسطس بالزيادة
الأردن يسقط طائرة مسيرة بعد اختراق مجاله الجوي
وفاة المعلق الرياضي علاء متولى.. وتشييع الجنازة من مسجد العمري بالإسكندرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

مطالب برلمانية بتشريع حاسم لمواجهة جرائم الفضاء الإلكتروني

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
فريدة محمد

أكد النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بـ مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية باتت في حاجة ملحة إلى تشريع عصري وقوي لمواجهة الجرائم الإلكترونية المتنامية، في ظل ما تشهده منصات التواصل الاجتماعي من استغلال متزايد في نشر الأكاذيب، والتحريض على العنف، وبث خطاب الكراهية، واستهداف تماسك المجتمع والأمن القومي.

مواجهة الجرائم الإلكترونية 

وقال “الشريف” فى تصريحات له إن التطور التكنولوجي المتسارع فرض تحديات غير مسبوقة، مشيراً إلى أن بعض المنصات تحولت إلى ساحات مفتوحة لترويج الشائعات والتشكيك في مؤسسات الدولة واستقطاب الشباب، الأمر الذي يتطلب منظومة قانونية رادعة تواكب طبيعة الجرائم الرقمية وأساليبها المتغيرة.

وطالب النائب أحمد حلمى الشريف بضرورة أن يتضمن التشريع الجديد عقوبات مشددة تصل إلى السجن المشدد بحق كل من يثبت تورطه في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للتحريض على العنف أو إثارة الفتن أو المساس بالوحدة الوطنية أو تهديد الأمن والاستقرار العام، مع مصادرة جميع الوسائل والأدوات المستخدمة في ارتكاب تلك الجرائم، وفرض قيود قانونية على مرتكبي الجرائم الإلكترونية الجسيمة بما يضمن عدم تكرارها.

وأضاف قائلا: “لم تعد المعركة تقتصر على حماية الحدود الجغرافية للدول، بل امتدت إلى حماية الفضاء الرقمي والعقول والوعي العام. وما نشهده اليوم من محاولات منظمة لبث الفوضى والتأثير على الرأي العام يفرض تحركاً تشريعياً عاجلاً وحاسماً، لأن أمن الأوطان يبدأ من أمن مجتمعاتها واستقرارها الفكري.”

وشدد وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ على أن التشريع المرتقب يجب أن يقوم على تحقيق التوازن بين صون الحريات العامة وحرية التعبير المسؤولة من جهة، وبين حماية الأمن القومي والسلم المجتمعي من جهة أخرى، مؤكداً أن هذا التوازن يمثل حجر الأساس لأي قانون حديث يحظى بثقة المواطنين.

التوعية الرقمية 

كما دعا إلى إطلاق استراتيجية وطنية شاملة للتوعية الرقمية، تتضمن إدراج مفاهيم الأمن السيبراني والثقافة الرقمية داخل المناهج الدراسية، وتنفيذ برامج تدريبية للطلاب وأولياء الأمور، وتدشين حملات إعلامية مستدامة لتعزيز الاستخدام الآمن والمسؤول للإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد النائب أحمد حلمي الشريف على أن الأسرة المصرية ستظل خط الدفاع الأول في مواجهة المخاطر الرقمية، مشيراً إلى أن تمكينها من أدوات التوعية والرقابة يمثل استثماراً حقيقياً في حماية الأجيال القادمة، وأن الوقت قد حان لاتخاذ خطوات تشريعية جادة تحاصر الفوضى الإلكترونية وتحافظ على استقرار المجتمع ومستقبل أبنائه

الشيوخ البرلمان النواب مجلس الشيوخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2026 خلال ساعات وإتاحتها إلكترونياً للطلاب

أوائل الثانوية العامة 2026

انتهاء تجهيز قائمة أوائل الثانوية العامة 2026 استعداداً لإعتماد النتيجة

أوائل الثانوية العامة 2026

أوائل الثانوية العامة 2026 | استبعاد هؤلاء الطلاب من القائمة الرسمية

لينك نتيجة الثانوية العامة 2026

لينك نتيجة الثانوية العامة 2026 .. درجاتك على صدى البلد خلال ساعات

خلال المشاجرة

تطور جديد في مشاجرة «جناين الملاحة» بالإسماعيلية.. الزوج يطلق زوجته داخل القسم

سعر الذهب اليوما

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 28-7-2026.. بكام عيار 21؟

خبرز التموين

يطبق أول أغسطس.. ما هو نظام الخصم المباشر لدعم الخبز؟

النوم بعد الفجر

لماذا حذر رسول الله من النوم بعد صلاة الفجر؟.. لـ9 أسباب فانتبه

ترشيحاتنا

فطيرة الطاسة

أحلى من البيتزا والكريب.. طريقة عمل فطير الطاسة بأقل التكاليف وطعم لا يقاوم

الجلطات

هؤلاء الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بالجلطات في الصيف

سرطان الثدي

استشاري: الكشف المبكر يرفع نسب شفاء الإصابة بسرطان الثدي ويقلل مضاعفات العلاج

بالصور

أناقة واحتشام.. أبرز إطلالات هبة مجدى تجمع فى عيد ميلادها الـ 38 | صور

فى عيد ميلادها الـ 38.. إطلالات هبة مجدى
فى عيد ميلادها الـ 38.. إطلالات هبة مجدى
فى عيد ميلادها الـ 38.. إطلالات هبة مجدى

رومانسية كندة علوش رفقة عمرو يوسف على البحر

كندة علوش و عمرو يوسف
كندة علوش و عمرو يوسف
كندة علوش و عمرو يوسف

بالأبيض الملفت.. روجينا تثير الجدل من الساحل الشمالي

روجينا من الساحل الشمالى
روجينا من الساحل الشمالى
روجينا من الساحل الشمالى

رينج روفر تفتح صفحة جديدة .. أول GT كهربائية بتصميم غير مسبوق

رينج روفر
رينج روفر
رينج روفر

فيديو

المتهمة بقتل والدتها في الاسكندرية

مشادة مع الجيران بسبب الكاميرات.. فيديو جديد لمحامية الإسكندرية المتهمة بقتل والدتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبه جمال

د.هبه جمال تكتب : المجالس المحلية .. جسر التواصل بين المواطن والمنظومة التنفيذية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 74 عاما علي ثورة يوليو المجيدة.. هل تغير مفهوم الثورة؟!

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: رسائل

د.محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: حين تدير الروبوتات المصانع

شحاته السيد

شحاته السيد يكتب: من تشويش البيانات إلى غرور العقل!

المزيد