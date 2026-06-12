قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
العقوبات ومضيق هرمز.. النص الكامل لمذكرة التفاهم بين أمريكا وإيران لوقف الحرب
أسعار النفط تهوي دون 90 دولارا بعد إلغاء ترامب ضربات إيران
سعر الدولار في تعاملات اليوم .. آخر تداول بـ51,9 جنيه
القوات الأمريكية تسقط مسيرتين إيرانيتين قرب مضيق هرمز
الذهب في الصاغة.. تفاصيل سعر المعدن الأصفر اليوم
أثر الاستقرار الأسري في بناء الإنسان.. موضوع خطبة الجمعة اليوم بجميع مساجد الجمهورية
عمرو عثمان: تقديم الخدمات العلاجية لـ69845 مريض إدمان "جديد ومتابعة"
استنفار مفاجئ قرب لبنان.. الاحتلال يعلن حالة التأهب بعد رصد مسيرة
بعد غيبوبة 4 سنوات.. القصر الملكي يعلن وفاة أميرة تايلاندية عن عمر 47 عاما
أيهما أفضل أصلي تحية المسجد أم أستمع لخطبة الجمعة؟.. أمين الفتوى يجيب
استعدادات مكثفة لموعد صرف مساعدات «تكافل وكرامة» لـ4.7 مليون أسرة
الجمعة الساعة كام.. مواقيت الصلاة اليوم 12 يونيو 2026 بالقاهرة والمحافظات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الغربية: التعاون المستمر مع النواب قناة مهمة لنقل احتياجات المواطن ومتابعة تنفيذها

محافظ الغربية مع النواب
محافظ الغربية مع النواب
أ ش أ

قال اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، إن التعاون المستمر مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ يمثل قناة مهمة لنقل احتياجات المواطنين ومتابعة تنفيذها، مشيراً إلى أن المحافظة تضع مصلحة المواطن في مقدمة أولوياتها، وتعمل على تسريع وتيرة الإنجاز في مختلف القطاعات لتحقيق التنمية المنشودة.

والتقى محافظ الغربية، أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، لبحث عدد من الملفات الخدمية والتنموية ومتابعة أبرز احتياجات المواطنين بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وذلك في إطار التنسيق المستمر بين الجهاز التنفيذي والسلطة التشريعية لدعم جهود التنمية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، بحضور المهندس حسام الدين عبده نائب المحافظ ، وخالد العرفي السكرتير العام المساعد.

وتناول اللقاء مناقشة عدد من الملفات الحيوية، من بينها تطوير التعليم، وتحسين الخدمات الصحية، واستكمال مشروعات الرصف، إلى جانب متابعة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والغاز الطبيعي والإسكان، بما يسهم في رفع جودة الحياة وتحقيق الاستجابة السريعة لمطالب المواطنين.

كما تم استعراض معدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، ومتابعة ملفات التصالح وتقنين أوضاع أراضي الدولة، فضلاً عن مناقشة عدد من الشكاوى والمطالب الجماهيرية والعمل على إيجاد حلول عملية لها بالتنسيق مع الجهات المختصة.

الغربية النواب المواطن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

ارتفع 1520.. صعود سريع في سعر الجنيه الذهب الآن في مصر

حدود السحب اليومي

رسميًا بعد قرار البنك المركزي.. حدود السحب اليومي من البنوك وATM وإنستاباي 2026

القنوات المجانية الناقلة لمباريات كأس العالم 2026

القنوات المجانية الناقلة لمباريات كأس العالم 2026.. ترددات محدثة لمشاهدة بجودة عالية

ترامب ونتنياهو

4 بنود سرية في اتفاق إيران.. ترامب يفاجئ نتنياهو بصفقة تغير وجه الشرق الأوسط

عصير القصب

مادة خطرة في عصير القصب .. حماية المستهلك يكشف مفاجأة صادمة بـ طوخ

الدواجن

تغيرات مفاجئة في أسعار الفراخ بالأسواق الآن| اعرف الكيلو بكام؟

سعر الذهب

5250 جنيها.. آخر تحديث لأوسط عيار ذهب

زيادة الأجور

زيادة المرتبات وإلغاء الدعم العيني.. ما الذي ينتظره الموظفون خلال الأيام المقبلة؟

ترشيحاتنا

ميناء دمياط

740 طن مواد غذائية إلى الخليج | إنجاز جديد بـ الرورو المصري في ميناء دمياط

محافظ دمياط

محافظ دمياط: القطاع العقاري من أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني

حملا تموينيه

تحرير 70 مخالفة تموينية خلال حملات رقابية مكثفة بالوادي الجديد

بالصور

ختام فعاليات القوافل التعليمية المجانية للثانوية العامة بالوادي الجديد

قوافل تعليمية
قوافل تعليمية
قوافل تعليمية

الملوخية الناشفة على أصولها.. وصفة اقتصادية بطعم لا يقاوم

ملوخية ناشفة
ملوخية ناشفة
ملوخية ناشفة

لو عندك مشاكل في النظر أو عينك بتوجعك .. لازم تعرف المادة دى

النظر
النظر
النظر

طريقة عمل مشروب المصايف المنعش.. ليمون ونعناع مع الصودا

طريقة عمل مشروب المصايف المنعش
طريقة عمل مشروب المصايف المنعش
طريقة عمل مشروب المصايف المنعش

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : صراع الذهب والنفوذ في حرب مفتوحة .. السودان بين مطامع الأرض وسنن الاستخلاف

نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: هفضل أحبك أنا.. رثاء في أربعين هاني شاكر

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إعادة النظر في انتدابات الامتحانات

سيد الضبع

ســيد الضــبع يكتب: بين قصات الشعر الغريبة والملابس الشاذة.. أين الهوية المصرية؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبد الحكيم الطحاوي يكتب: لماذا التراجع الأمريكي عن مواجهة إيران لفتح مضيق هرمز؟

المزيد