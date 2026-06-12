محافظ الغربية: التعاون المستمر مع النواب قناة مهمة لنقل احتياجات المواطن ومتابعة تنفيذها

قال اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، إن التعاون المستمر مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ يمثل قناة مهمة لنقل احتياجات المواطنين ومتابعة تنفيذها، مشيراً إلى أن المحافظة تضع مصلحة المواطن في مقدمة أولوياتها، وتعمل على تسريع وتيرة الإنجاز في مختلف القطاعات لتحقيق التنمية المنشودة.

والتقى محافظ الغربية، أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، لبحث عدد من الملفات الخدمية والتنموية ومتابعة أبرز احتياجات المواطنين بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وذلك في إطار التنسيق المستمر بين الجهاز التنفيذي والسلطة التشريعية لدعم جهود التنمية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، بحضور المهندس حسام الدين عبده نائب المحافظ ، وخالد العرفي السكرتير العام المساعد.

وتناول اللقاء مناقشة عدد من الملفات الحيوية، من بينها تطوير التعليم، وتحسين الخدمات الصحية، واستكمال مشروعات الرصف، إلى جانب متابعة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والغاز الطبيعي والإسكان، بما يسهم في رفع جودة الحياة وتحقيق الاستجابة السريعة لمطالب المواطنين.

كما تم استعراض معدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، ومتابعة ملفات التصالح وتقنين أوضاع أراضي الدولة، فضلاً عن مناقشة عدد من الشكاوى والمطالب الجماهيرية والعمل على إيجاد حلول عملية لها بالتنسيق مع الجهات المختصة.