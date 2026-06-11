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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الغربية يواصل أكبر حملة ميدانية للقضاء على التراكمات التاريخية وتحسين مستوى النظافة بالمحلة الكبرى

محافظ الغربية
محافظ الغربية
الغربية أحمد علي

واصل اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية، متابعته الميدانية المكثفة لأعمال رفع المخلفات والتراكمات التاريخية بمدينة المحلة الكبرى، في إطار خطة المحافظة الشاملة لتحسين مستوى النظافة العامة ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدًا أن أجهزة المحافظة تعمل بكامل طاقتها لإعادة المظهر الحضاري لشوارع المدينة والقضاء على بؤر القمامة بشكل نهائي.

توجيهات محافظ الغربية 

وأسفرت الحملات المكبرة التي نُفذت اليوم عن رفع إجمالي ٢٨٠ طنًا من القمامة والمخلفات والتراكمات التاريخية، حيث تم رفع ١٥٠ طنًا من نطاق حي أول المحلة، و٨٥ طنًا من حي ثان المحلة، بالإضافة إلى رفع ٤٥ طنًا من مركز ومدينة المحلة، وذلك من خلال الدفع بعدد كبير من معدات النظافة وسيارات النقل واللودرات لرفع المخلفات أولًا بأول والتعامل الفوري مع أي تجمعات للقمامة.

تحرك تنفيذي عاجل 

وأكد محافظ الغربية أن المحافظة مستمرة في تنفيذ حملات النظافة المكثفة بشكل يومي، مع المتابعة الميدانية المستمرة لضمان عدم عودة التراكمات مرة أخرى، مشددًا على سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين والتعامل الفوري مع أي بؤر قمامة أو مخلفات، تنفيذًا لخطة المحافظة في تحسين البيئة المحيطة والارتقاء بمستوى النظافة والخدمات المقدمة لأهالي المحلة الكبرى.

اخبار محافظة الغربية تحرك تنفيذي رفع كفاءة الخدمات مستوي النظافة

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