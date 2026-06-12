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الصحة: انتحال صفة الطبيب جريمة تهدد الأرواح وليست مخالفة إدارية فقط
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الصحة: انتحال صفة الطبيب جريمة تهدد الأرواح وليست مخالفة إدارية فقط

وزارة الصحة
وزارة الصحة

أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن الوزارة تواصل تكثيف حملاتها الرقابية على المنشآت الطبية الخاصة؛ بهدف حماية صحة المواطنين من الممارسات غير القانونية، مشيراً إلى أنه تم إغلاق وتشميع 3 منشآت طبية غير مرخصة في محافظتي القليوبية والسويس، وضبط 3 سيدات ينتحلن صفة طبيب.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية منة فاروق، مقدمة برنامج ستوديو إكسترا، عبر قناة إكسترا نيوز، أنّ انتحال صفة الطبيب لا يُعد مجرد مخالفة إدارية، بل هو فعل يهدد الصحة والأرواح، حيث يؤدي إلى تشخيص خاطئ للحالات المرضية، ووصف أدوية غير مناسبة، وتأخر اكتشاف الأمراض الخطيرة، وظهور مضاعفات قد تصل إلى الوفاة، إلى جانب انتشار ممارسات تجميلية وعلاجية غير آمنة، وتداول أدوية مجهولة المصدر أو غير مسجلة. 

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أن الوزارة تتحرك بشكل قوي ليس فقط للحفاظ على الصحة العامة، بل أيضاً لضبط القطاع الصحي وحماية المواطنين من أي ممارسات ضارة.

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان إلى أن عقوبة انتحال صفة الطبيب تصل إلى الحبس لمدة سنتين، موضحاً أن التعامل مع هذه الوقائع يتم بصرامة، وأن المخالفات داخل المنشآت التي تم إغلاقها شملت انتحال صفة الطبيب، والتعامل مع أدوية مجهولة المصدر أو غير مسجلة، وعدم اتباع شروط مكافحة العدوى، بالإضافة إلى عدم التخزين الآمن للأدوية حتى المسجلة منها. 

وأوضح أن حالات الانتحال التي تم رصدها كانت في مجالي التجميل والتغذية العلاجية، مؤكداً على ضرورة أن تتم إجراءات التجميل والعلاج على يد أطباء متخصصين ومرخص لهم، وأن أي تدخل في جسد الإنسان مسألة بالغة الحساسية والدقة.

الصحة وزارة الصحة التأمين الصحي

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