باكستان تعلن التوصل إلى نص نهائي لاتفاق السلام بين الولايات المتحدة وإيران

أعلن رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف التوصل رسميا إلى النص النهائي لاتفاق سلام بين الولايات المتحدة وايران، مشيرا إلى الجهود المكثفة التي قادتها بلاده مع الجانبين للوصل إلى النص النهائي للاتفاق.

وأوضح شريف - في منشور عبر منصة "إكس" - أن باكستان تعمل حاليا مع الطرفين لوضع اللمسات الأخيرة على الخطوات التالية الخاصة بتنفيذ الاتفاق، مشيرا إلى أن السلام بات أقرب من أي وقت مضى.

كما أكد أن هناك حملات تضليل ومعلومات مغلوطة تسعى إلى عرقلة مسار التفاهمات، إلا أن الاتفاق تم التوصل إليه بالفعل.

وأضاف رئيس الوزراء الباكستاني أن بلاده تواصل التنسيق الوثيق مع واشنطن وطهران لاستكمال الإجراءات النهائية، بعد نجاح جهود الوساطة التي قادتها خلال الفترة الماضية.

وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قال في وقت سابق إن التوصل إلى مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة بات أقرب من أي وقت مضى، وطالب وسائل الإعلام بعدم التكهن بشأن محتواها.