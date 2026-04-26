وزير البترول يُشارك في احتفال اليوبيل الذهبي لفرع جمعية مهندسي البترول العالمية

أمل مجدى

أكد وزير البترول والثروة المعدنية تقديره لجمعية مهندسي البترول العالمية ودورها المستمر في تعزيز التميز التقني ودعم تبادل المعرفة ورعاية أجيال من المتخصصين في قطاع البترول، مشيرًا إلى أن فرع مصر كان، على مدار خمسة عقود، منصة تجمع بين الصناعة والأوساط الأكاديمية والمواهب الشابة، في إطار رؤية مشتركة تستهدف تطوير مجتمعات الطاقة عبر المعرفة وتبادل الخبرات، بما يسهم في بناء مستقبل آمن ومستدام للطاقة.

جاء ذلك في كلمة مسجلة أُذيعت خلال الاحتفال بمشاركة الوزير بالاحتفال باليوبيل الذهبي لتأسيس فرع جمعية مهندسي البترول العالمية في مصر، وذلك بحضور الدكتورة جينيفر ميسكيمينز، رئيسة جمعية مهندسي البترول العالمية، والمهندس سعيد عبدالمنعم، رئيس فرع الجمعية في مصر، إلى جانب عدد من قيادات قطاع البترول وخبراء الصناعة.

وأوضح الوزير، أن هذه المناسبة لا تمثل مجرد احتفال بإنجازات الماضي، بل تعكس التزامًا مستمرًا بدعم صناعة البترول المصرية وتعزيز دورها الإقليمي والدولي، معربًا عن خالص امتنانه وتقديره لجميع من ساهموا في مسيرة الجمعية من متخصصين وخبراء ومتطوعين وشركاء، مؤكدًا أن جهودهم كانت الأساس الحقيقي لهذا النجاح، وأن إرثهم سيظل مصدر إلهام للأجيال القادمة.

وأكد الوزير استمرار الوزارة في دعم المبادرات التي تعزز الابتكار وتنقل المعرفة، وترتقي بمستوى التميز الفني في قطاع البترول والغاز، مع العمل على تهيئة بيئة محفزة تمكّن الكفاءات من النمو والازدهار من خلال التعاون الوثيق مع الشركاء في مختلف المجالات.

وأوضح أن المرحلة المقبلة ستركز على ثلاث أولويات رئيسية، تتمثل في الاستثمار في العنصر البشري باعتباره الركيزة الأكثر استدامة، وتعزيز التكامل بين الخبرات الفنية والتطبيقات العملية لرفع كفاءة العمليات وتعظيم القيمة، إلى جانب دعم الشراكات بين المؤسسات والصناعة والأجيال الجديدة لبناء قطاع طاقة مستدام وقادر على مواجهة التحديات المستقبلية.

يُشار إلى أن الوزير شارك في اجتماع مجلس إدارة جمعية مهندسي البترول العالمية في مصر صباح اليوم، بحضور أعضائها.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة جينيفر ميسكيمينز أن الجمعية تواصل مسيرتها في التطور والابتكار من خلال تطوير محتوى جديد يشمل المجالات الأساسية والهندسة منخفضة الكربون ومجالات السطح الداعمة، مع التوسع في أساليب تقديم المحتوى، مشيرةً إلى العمل على بناء شراكات جديدة تستهدف توسيع المحتوى التوعوي الموجه للجمهور والأجيال الجديدة حول أهمية الطاقة والدور الحيوي للنفط والغاز الطبيعي في تلبيتها، إضافة إلى تطوير نموذج لغوي كبير متخصص في مجال الطاقة، يجري اختباره حاليًا، على أن يكون متاحًا مستقبلًا للشركات والأفراد.

كما أشار المهندس سعيد عبدالمنعم إلى أن الفعاليات المقامة خلال الفترة من 26 إلى 28 أبريل تتضمن يومين لورش عمل حول الاستراتيجيات المبتكرة لتعظيم احتياطيات مصر من النفط والغاز، إلى جانب اجتماع يجمع الجمعية العالمية بفروعها الطلابية بالجامعات، وفي مقدمتها الجامعة الأمريكية بالقاهرة، بما يعزز التواصل مع الكوادر الشابة ويدعم بناء القدرات في قطاع الطاقة.

وفي السياق ذاته، تم تنظيم ورشة عمل لـ50 طالبًا من مدارس متنوعة، للتعريف بأساسيات صناعة البترول ومصادرها وسبل الحفاظ على الطاقة، وذلك لتلاميذ المرحلتين الابتدائية والإعدادية.

