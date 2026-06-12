فلسطين تدين ترحيل الصحفية الفرنسية أليس فروسارد وتعتبره انتهاكاً لحرية العمل الإعلامي

أدانت السلطات الفلسطينية قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي ترحيل الصحفية الفرنسية أليس فروسارد، معتبرة أن هذه الخطوة تمثل انتهاكاً لحرية العمل الصحفي وحق وسائل الإعلام الدولية في الوصول إلى الأراضي الفلسطينية وتغطية الأحداث الميدانية دون قيود أو إجراءات تعسفية.

وأعربت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، في بيان رسمي، عن رفضها للإجراءات التي اتخذتها السلطات الإسرائيلية بحق الصحفية الفرنسية، مؤكدة أن ترحيل الصحفيين أو تقييد حركتهم يندرج ضمن سلسلة من الإجراءات التي تستهدف الحد من التغطية الإعلامية المستقلة للأوضاع في الأراضي الفلسطينية.

وأكدت الوزارة أن حرية الصحافة تشكل ركناً أساسياً من أركان القانون الدولي وحقوق الإنسان، مشيرة إلى أن منع الصحفيين من أداء مهامهم المهنية أو إبعادهم عن مناطق التغطية يحد من قدرة المجتمع الدولي على الاطلاع على التطورات الميدانية بصورة مباشرة وموضوعية.

ودعت وزارة الخارجية الفلسطينية المؤسسات الدولية المعنية بحرية الصحافة وحقوق الإنسان إلى متابعة القضية، والعمل على ضمان احترام الالتزامات الدولية المتعلقة بحماية الصحفيين وتمكينهم من أداء واجباتهم المهنية دون ضغوط أو عراقيل. كما طالبت المجتمع الدولي بالتدخل من أجل حماية حرية الإعلام ورفض أي إجراءات من شأنها تقييد عمل المراسلين الأجانب.

ولم تتضمن المعلومات المتاحة تفاصيل كاملة حول الأسباب التي استندت إليها السلطات الإسرائيلية في قرار ترحيل الصحفية الفرنسية، فيما لم تصدر في حينه توضيحات موسعة بشأن الإجراءات القانونية المرتبطة بالقرار أو المدة الزمنية التي كانت الصحفية تقضيها في المنطقة قبل ترحيلها.