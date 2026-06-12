إيلون ماسك أول تريليونير في العالم بعد الطرح العام الأولي لشركة (سبيس إكس)

أصبح الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، أول شخص في العالم تتجاوز ثروته حاجز التريليون دولار؛ وذلك بعد أن حددت شركة (سبيس إكس) سعر سهمها عند 135 دولارا في طرحها العام الأولي، ما رفع صافي ثروته إلى نحو 1.005 تريليون دولار.

قبل الطرح، كانت ثروة ماسك تُقدَّر بنحو 813 مليار دولار، لكن ارتفاع قيمة حصته الكبيرة في سبيس إكس، إضافة إلى خيارات الأسهم التي يمتلكها، أضاف ما يقارب 192 مليار دولار إلى ثروته، ليصبح أول "تريليونير" في التاريخ الحديث.

يمتلك ماسك نحو 42 بالمئة من أسهم سبيس إكس إلى جانب مئات الملايين من خيارات الأسهم، ما جعله المستفيد الأكبر من الاكتتاب، بينما يُتوقع أن يحوّل الطرح آلاف الموظفين والمستثمرين في الشركة إلى أصحاب ثروات جديدة.

وأثار هذا الإنجاز جدلا واسعا بشأن اتساع فجوة الثروة عالميا، إذ أشارت منظمة (أوكسفام أمريكا) إلى أن ثروة ماسك باتت تفوق ما يملكه نحو 3.8 مليار شخص حول العالم مجتمعين، معتبرة ذلك دليلا على تصاعد تركّز الثروة والنفوذ الاقتصادي.