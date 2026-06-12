السلطات السورية تعلن اعتقال لواء مخابرات سابق بتهم تتعلق بانتهاكات جسيمة في درعا

أعلنت السلطات السورية توقيف لواء سابق في جهاز المخابرات، على خلفية اتهامات تتعلق بارتكاب انتهاكات جسيمة خلال السنوات الماضية في محافظة درعا جنوبي البلاد، في خطوة لاقت اهتماماً واسعاً نظراً لارتباطها بملفات أمنية تعود إلى مراحل سابقة من النزاع السوري.

وبحسب ما أوردته الجهات الرسمية، فإن عملية الاعتقال جاءت في إطار تحقيقات تتعلق بملفات انتهاكات مزعومة شهدتها محافظة درعا خلال فترة تولي المسؤول السابق مهام أمنية في المنطقة.

وأشارت السلطات إلى أن الموقوف يخضع حالياً للتحقيق من قبل الجهات القضائية والأمنية المختصة، تمهيداً لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

ولم تكشف السلطات بصورة مفصلة عن طبيعة التهم أو الوقائع المنسوبة إلى المسؤول السابق، إلا أنها أوضحت أن التحقيقات تتعلق بأحداث وقضايا وصفت بأنها ذات طابع خطير وتمس حقوق المواطنين وسلامتهم. كما أكدت أن الملف سيحال إلى القضاء المختص للنظر في الوقائع والأدلة المتوافرة واتخاذ ما يلزم وفقاً للقوانين النافذة.