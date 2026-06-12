نشرة الحصاد الأسبوعي لأنشطة التنمية المحلية والبيئة.. إنفوجراف

أصدر المركز الإعلامي لوزارة التنمية المحلية والبيئة "الانفوجراف الأسبوعي" في نسخته الـ 192 حول أبرز أنشطة وفعاليات الوزارة بقيادة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، حيث تضمن مجموعة من الفعاليات والاجتماعات ومتابعة المشروعات التنموية والبيئية المهمة خلال الفترة (5 : 11 يونيو 2026).

*أبرز الأنشطة والفعاليات:*

*الجمعة 5 يونيو 2026:*

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن مشاركة مصر دول العالم الاحتفال بيوم البيئة العالمي 2026، الذي يوافق الخامس من يونيو من كل عام، وتستضيفه جمهورية أذربيجان هذا العام، تحت شعار "الكوكب لا يجادل.. لا يفاوض.. بل يرسل إشارات"مع التركيز على قضية تغير المناخ باعتبارها أحد أكثر التحديات إلحاحًا على المستويين العالمي والوطني.

وفى إطار الاحتفال باليوم العالمي للبيئة 2026 ، قامت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة بزيارة ميدانية إلى محافظة البحر الأحمر، لمتابعة منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة، والوقوف على معدلات تنفيذ مشروعات البنية التحتية للمنظومة بالمحافظة، وفي مستهل الزيارة تفقدت الدكتورة منال عوض والدكتور وليد البرقي محافظ البحر الأحمر، المدفن الصحي برأس غارب لمتابعة سير العمل بالمدفن وكفاءة تشغيله.

ووجهت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بسرعة إنهاء إجراءات فسخ التعاقد مع الشركة المنفذة لأعمال النظافة بمدينتي رأس غارب وسفاجا بمحافظة البحر الأحمر لسوء مستوى النظافة ، وذلك خلال الزيارة الميدانية التي تقوم بها الوزيرة لمدينة رأس غارب.

كما تفقدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، و محافظ البحر الأحمر، واللواء مهندس عمرو عبد المنعم رئيس هيئة تنمية الصعيد، مشروع زراعة نبات الجوجوبا بمدينة الغردقة.

وتفقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، المجزر الآلي الجديد بمدينة الغردقة، الذي يُعد أكبر مجزر آلي بمحافظة البحر الأحمر، ويُقام على مساحة إجمالية تبلغ حوالي 12.5 فدان بمنطقة الأحياء على الطريق الدائري الأوسط، بتكلفة استثمارية من المحافظة وتبلغ الطاقة التشغيلية للمجزر حوالي 200 رأس عجول في اليوم و500 رأس ماشية في اليوم.

*السبت 6 يونيو 2026:*

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة والدكتور وليد البرقي محافظ البحر الأحمر اجتماعاً موسعاً علي هامش زيارة الوزيرة للمحافظة لليوم الثاني علي التوالي تزامناً مع الاحتفال باليوم العالمي للبيئة وذلك لمتابعة الموقف التنفيذي لمنظومة إدارة المخلفات واستعراض التحديات الحالية ووضع الإجراءات اللازمة لرفع كفاءة التشغيل وتحسين مستوى الخدمات البيئية المقدمة للمواطنين، وذلك بحضور الأستاذة ماجدة حنا نائب المحافظ والأستاذ ياسر عبد الله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات.

وتفقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والدكتور وليد عبد العظيم البرقي، محافظ البحر الأحمر، مصنع تدوير ومعالجة المخلفات بمدينة الغردقة، التي تتولى تشغيلها جمعية هيبكا، وذلك في إطار متابعة منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة بمحافظة البحر الأحمر، والوقوف على معدلات التشغيل ومدى الالتزام بالمعايير البيئية المعتمدة .

وتفقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة والدكتور وليد البرقي محافظ البحر الأحمر مجمع خدمات سوق الجملة الجديد بميدان جهينة بطريق النجدة بمدينة الغردقة ؛ للوقوف على أخر المستجدات الراهنة للأعمال الإنشائية، ومعدلات التنفيذ الجارية على أرض الواقع ، حيث تتعدى تكلفته الإجمالية 226 مليون جنيه.

كما تفقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، المدفن الصحى الآمن والمخصص لمدينتي الغردقة وسفاجا، ويأتى تفقد تلك المدافن للوقوف على التدابير الوقائية المتبعة لمنع الملوثات، وبحث الآليات اللوجستية الرامية إلى تعظيم الفائدة من السعة الجغرافية للموقع، بما يضمن دمج مدن المحافظة تحت مظلة بيئية موحدة وقياسية.

وتفقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، التوسعات الجارية والموقف التنفيذي لشبكات مرافق البنية التحتية بقطاع الصرف الصحي بمدينة الغردقة بمنطقة الكوثر الجديدة.

*الأحد 7 يونيو 2026:*

أطلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة رسمياً مشروع مبادرة البحر الأحمر المصرية، وذلك في إطار الاحتفال بيوم البيئة العالمي لعام ٢٠٢٦ وهي مبادرة مصرية خالصة، تنطلق من الأولويات الوطنية في مجالات صون التنوع البيولوجي، التنمية المحلية، والقدرة على التكيف مع تغير المناخ، والسياحة المستدامة، والاستثمار الأخضر، لتصبح التزاما وطنيا تقوده مصر لحماية البحر الأحمر أحد أهم كنوزنا الطبيعية.

كما أجرت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والدكتور وليد البرقي محافظ البحر الأحمر، جولة بحرية موسعة بمحميات البحر الأحمر لمتابعة أوضاع الأنشطة السياحية والبيئية بالمحميات الطبيعية، والوقوف على جهود حماية الموارد الطبيعية وتعزيز استدامة السياحة البيئية بالمنطقة.

*الأثنين 8 يونيو 2026:*

أعلنت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة عن إنجاز استراتيجي جديد بانتهاء المشروع الوطني المعني بإعداد تقارير التغيرات المناخية من إعداد النسخة النهائية لـ "تقرير الإبلاغ الوطني الرابع لمصر"، بالإضافة إلى "تقرير الشفافية الأول"، بالتوازي مع قرب والإنتهاء من "تقرير المساهمات الوطنية المحددة الثالث لمصر".

كما ترأست الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أعمال لجنة اختيار المتقدمين لشغل عدد من الوظائف القيادية الشاغرة بديوان عام الوزارة بالمستويات الوظيفية «الممتاز – العالي – مدير عام»، وذلك وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وقرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بشأن معايير توصيف وتقييم الوظائف، وبناءً على الإعلان رقم (1) لسنة 2026.

وفي إطار احتفالات وزارة التنمية المحلية والبيئة باليوم العالمي للبيئة 2026، نظم الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة لمنطقة الإسكندرية وغرب الدلتا على مدار يومين عددًا من الفعاليات والأنشطة البيئية المتنوعة التي استهدفت تعزيز الوعي البيئي وتشجيع المشاركة المجتمعية في حماية الموارد الطبيعية والحفاظ على البيئة .

كما أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، عن إنطلاق فعاليات الأسبوع التدريبي السابع والثلاثين من الخطة التدريبية للعام 2025 / 2026 بمركز التنمية المحلية بسقارة، خلال الفترة من 8 إلى 11 يونيو 2026، والذي يتضمن تنفيذ 4 برامج تدريبية متخصصة يستفيد منها 140 متدربًا من مختلف المحافظات، وذلك في إطار جهود الوزارة المستمرة لبناء القدرات ورفع كفاءة العاملين بالإدارة المحلية.

*الثلاثاء 9 يونيو 2026:*

تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريرًا من الوحدة المركزية للسكان بالوزارة، حول جهود وأنشطة وحدات السكان بالمحافظات خلال شهر مايو 2026، موضحًة أنه تم تنفيذ 1884 نشاطًا متنوعًا خلال شهر مايو الماضي في 26 محافظة شملت برامج تدريبية وتوعوية وتثقيفية وقوافل سكانية وملتقيات للتوظيف ومبادرات مجتمعية، استفاد منها نحو 150 ألف مواطن بمختلف المحافظات والفئات العمرية.

وواصلت وزارة التنمية المحلية والبيئة، بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني وشركاء التنمية، تنظيم الفعاليات والأنشطة المختلفة بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للبيئة 2026، من خلال دعم وتنظيم عدد من الأنشطة والندوات العلمية التي تسهم في تعزيز الوعي البيئي وتفعيل المشاركة المجتمعية في مواجهة التحديات البيئية والمناخية ، وفي هذا الصدد نظمت جمعية "بيئة بلا حدود" بالتعاون مع جمعية كتاب البيئة والتنمية، وبالتنسيق مع الوزارة الندوة العلمية "برامج الحفاظ على الطبيعة وتعزيز الحلول القائمة على الطبيعة لمواجهة التغيرات المناخية"، خلال الفترة من 2 إلى 5 يونيو 2026، بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجالات البيئة والتنوع البيولوجي.

وفى إطار إحتفالات مصر باليوم العالمى للبيئة ووفقاً لتوجيهات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، شاركت الوزارة فى تنفيذ حزمة من أعمال النظافة والتسوية والتمهيد في عدد من القرى والنجوع بمحافظة قنا ، التى تنفذها الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية بالمحافظة مع جمعية أهل الخير لتنمية المجتمع والوحدة المحلية لقرية القارة ضمن مشروع “المسار الأخضر نحو عالم أكثر أمانًا” الذى ينفذ فى إطار التعاون المشترك بين وزارة التنمية المحلية والبيئة ( البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة NSWMP)) والوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ)) بالنيابة عن الحكومة الألمانية بتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي .

كما شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، في الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء؛ لمتابعة موقف تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بمحافظة الوادي الجديد، بحضور حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد.

وعقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة ، اجتماعا بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة لمتابعة الموقف التنفيذي لتقدم الأعمال بمشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر مكون المخلفات الصلبة والذي تنفذه الوزارة في محافظات الغربية والدقهلية وكفر الشيخ بتمويل من البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنميه بقيمة 79 مليون يورو ومنحة من الاتحاد الاوروبي بقيمة 8 مليون يورو.

*الأربعاء 10 يونيو 2026:*

تلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، تقريراً حول أبرز جهود وأنشطة قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش بالوزارة خلال شهر مايو 2026،ؤحيث نفذ القطاع خلال الشهر الماضي عدد 48 حملة تفتيشية متنوعة ما بين حملات مخططة ومفاجئة وفحص شكاوى من المواطنين، شملت 11 محافظة هي: القاهرة والجيزة والغربية وكفر الشيخ والسويس والدقهلية ودمياط والفيوم والشرقية وبني سويف والمنيا، وذلك لمتابعة أداء عدد من الوحدات المحلية والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن العمل البيئي لا ينفصل عن التنمية، مما يتطلب إتاحة الدعم اللازم لتلبية احتياجات الدول للوفاء بالتزاماتها في معالجة الفقر، والأمن الغذائي، والوصول إلى الطاقة، والقدرة على الصمود، جاء ذلك خلال كلمة مصر في الاجتماع الثامن لجمعية مرفق البيئة العالمية بأوزباكستان والتي ألقتها نيابة عن الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، هدى الشوادفي مساعدة الوزيرة للسياحة البيئية.

وتنفيذاً لتوجيهات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، نفذت الإدارة المركزية للإعلام والتوعية بجهاز شئون البيئة بالتنسيق مع فرع القاهرة الكبرى سلسلة من الفعاليات والأنشطة التوعوية بمراكز شباب ( البدرشين- شلقان-التنمية الشبابية بقليوب ) ، وذلك بالتعاون مع ووزارة الشباب والرياضة، ومديرتي الشباب والرياضة بمحافظتي القليوبية والجيزة، حيث تهدف هذه الفعاليات إلى رفع الوعي البيئي لدى الشباب والنشء، وتعزيز دورهم في دعم وحماية البيئة والعمل المناخي وذلك فى إطار الاحتفال بيوم البيئة العالمي ٢٠٢٦ وإطلاق برنامج الأمم المتحدة للبيئة حملة عالمية تفاعلية تحت شعار " الآن من أجل المناخ" "Now for Climate"، والتى تهدف إلى تبسيط العلوم المناخية وحشد الطاقة الشبابية للتعبير عن المطالب البيئية الشعبية بطرق إبداعية وثقافية .

*الخميس 11 يونيو 2026:*

وافقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة على إدراج 45 قرية ومدينتين بإجمالي 47 تجمعًا عمرانيًا ضمن خطة الوزارة المقبلة لإعداد المخططات التفصيلية، وذلك بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، تمهيدًا لبدء أعمال الدراسة والتجهيز الفني وإعداد المخططات اللازمة.

وفي إطار الاحتفالات بيوم البيئة العالمي 2026، الذي يُقام هذا العام تحت شعار “الكوكب لا يجادل.. لا يفاوض.. بل يرسل إشارات”، نفذت إدارة محمية وادي الجمال – حماطة بمحافظة البحر الأحمر مجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات البيئية والتوعوية، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والمجتمع المحلي، وذلك بهدف تعزيز الوعي البيئي ودعم جهود الحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي.

كما واصلت وزارة التنمية المحلية والبيئة تنفيذ برامج الرصد والمتابعة الخاصة بطائر "المينا" الهندي، أحد الأنواع الدخيلة التي تم تسجيلها في مصر، بهدف الحد من انتشاره وتقليل تأثيراته على الأنواع المحلية ودعم جهود الحفاظ على التوازن البيئي.