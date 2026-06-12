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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

محافظ المنوفية ووزير الأوقاف يفتتحان المسجد القبلي بمنشأة سلطان

افتتاح مسجد
افتتاح مسجد
مروة فاضل

افتتح اليوم اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية و الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف المسجد القبلي بمنشأة سلطان بمركز ومدينة منوف عقب الإنتهاء من أعمال إحلاله وتجديده بالمشاركة المجتمعية ، تزامناً مع احتفالات المنوفية بعيدها القومي الــ  120، بحضور  محمد موسى نائب المحافظ ، اللواء علاء الدين الجاحر مساعد وزير الداخلية - مدير أمن المنوفية ، اللواء عبدالله الديب السكرتير العام ، المحاسب خالد النمر السكرتير العام المساعد ، العميد محمد جعفر المستشار العسكري للمحافظة ، العقيد أحمد حرحش الأمن الوطني ، الدكتور معوض حماد مدير مديرية الأوقاف بالمنوفية ،  سامي سرور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف ، الدكتور محمد صلاح رجل أعمال ، النائب أمير الجزار عضو مجلس النواب ، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والدينية والشعبية وجمع من أهالي القرية.

وشهد محافظ المنوفية ووزير الأوقاف شعائر صلاة الجمعة بالمسجد القبلي ، وألقى فضيلة الشيخ ياسر محيي الدين الطواب من علماء وزارة الأوقاف خطبة الجمعة تحت عنوان " أثر الاستقرار الأسري في بناء الإنسان " والتي أكدت أن الأسرة المستقرة تمثل الركيزة الأساسية لبناء شخصية متوازنة وقادرة على خدمة المجتمع والوطن ، و أن السكينة والمودة والتفاهم بين أفراد الأسرة تسهم في تنشئة أجيال صالحة ، كما أوضحت أهمية القوامة الرشيدة والتوافق بين الزوجين في تحقيق الاستقرار الأسري ، مع ضرورة التعامل الواعي مع تحديات العصر الرقمي ومخاطر المقارنات عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، وأشارت الخطبة إلي مدي خطورة غياب الحوار والتواصل بين الآباء والأبناء لما يسببه من فجوات سلوكية ، وأن الاحتواء والتقارب الأسري يمثلان صمام الأمان لحماية الأبناء وتعزيز القيم والأخلاق داخل المجتمع ، واختتمت الخطبة بالدعاء بأن يحفظ الله وطننا الحبيب.

 أزاح محافظ المنوفية ووزير الأوقاف الستار عن اللوحة التذكارية للمسجد ، وأشار المحافظ إلى أهمية دور المساجد في مقاومة الفكر المتطرف ونشر الوعي الديني المستنير وترسيخ القيم الدينية والوطنية ، مثمنا الدور الحيوي والرائد لوزارة الأوقاف على المستوى الدعوى والفكري والدعم الدائم والمستمر لأهالي المحافظة ، ومقدماً الشكر للقائمين على هذا الصرح الديني  معرباً عن سعادته بافتتاح بيت من بيوت الله يُذكر فيه اسم الله ويتعلم منه المسلمون مبادئ دينهم.

هذا وقد قدم وزير الأوقاف التهنئة لمحافظ المنوفية بمناسبة العيد القومي للمحافظة ، مقدماً الشكر على هذه الدعوة الكريمة ، وتواجده بين أبنا ء وأهالي المحافظة ،مشيداً بالجهود الملموسة لمحافظة المنوفية في خدمة المواطنين ودعم الوزارة الكامل لمشروعات بناء وعمارة بيوت الله عز وجل مبنى ومعنى ، وتشييد وتطوير المساجد مما يعكس رسالة الدين الإسلامي السمحة ويعزز دورها الديني والمجتمعي.

وأشار مدير مديرية الأوقاف بالمنوفية إلي أن المسجد مقام علي مساحة 650 م2 ، ويتكون من دور أرضي وأول علوي لإستيعاب أكبر عدد من المصلين ، وتم تزويد المسجد  بدار مناسبات تم إنشاؤها وتجهيزها لخدمة أهالي القرية.

محافظة المنوفية المنوفية افتتاح مسجد منوف وزير الاوقاف

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