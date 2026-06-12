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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

في عيدها القومي.. محافظ المنوفية يستقبل وزير الأوقاف علي هامش افتتاح "المسجد القبلي" بمنشأة سلطان بمنوف

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
مروة فاضل

استقبل اليوم  اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية ، الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف والوفد المرافق له ، بمكتبه بالديوان العام ، وذلك في إطار زيارته للمحافظة للمشاركة في افتتاح " المسجد القبلي " بمنشأة سلطان بمركز ومدينة منوف ، تزامناً مع احتفالات محافظة المنوفية بعيدها القومي الـ120 ، بحضور محمد موسي نائب المحافظ ، اللواء علاء الدين الجاحر مساعد وزير الداخلية - مدير أمن المنوفية ، اللواء عبدالله الديب السكرتير العام ، المحاسب خالد النمر السكرتير العام المساعد ، العميد محمد جعفر المستشار العسكري للمحافظة ،العقيد أحمد حرحش الأمن الوطني ، الدكتور معوض حماد مدير مديرية الأوقاف.

ورحب محافظ المنوفية بوزير الأوقاف ، مؤكداً حرصه الدائم على تعزيز التعاون المشترك والتنسيق المستمر مع الوزارة لدعم جهودها في عمارة بيوت الله ونشر الفكر الوسطي المستنير و خدمة الدعوة وترسيخ قيم التسامح والانتماء ، كما أكد المحافظ على أننا مستمرون في مواصلة البناء والتنمية الشاملة لتحقيق المزيد من آمال وطموحات شعب المنوفية في ظل القيادة الرشيدة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

هذا وقدم وزير الأوقاف خالص التهاني القلبية لمحافظ المنوفية وأهالي المحافظة بمناسبة عيدها القومي ، تلك المناسبة العظيمة التي سطر فيها أبناء المنوفية انتصارا كبيراً ضد الاحتلال الإنجليزي وأصبح يوم فخر وعزة لمصر كلها على مر العصور ، معرباً عن شكره وامتنانه على حفاوة الاستقبال وجهود المحافظ الداعمة للدعاة والأئمة وتنفيذ خطط وزارة الأوقاف ، ومؤكداً تعزيز الشراكة بين الوزارة والمحافظة للمساهمة في خدمة المواطنين وتحقيق أهداف التنمية وبناء الإنسان.  

حيث من المقرر أن يتم أداء شعائر صلاة الجمعة تحت عنوان " أثر الاستقرار الأسري في بناء الإنسان " وسيتم نقل شعائر صلاة الجمعة على الهواء مباشرة عبر التليفزيون المصري وإذاعة القرآن الكريم والبرنامج العام.

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