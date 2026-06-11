احتفالا بالعيد القومي.. تخفيض رسوم إيواء المركبات والسيارات 75 % لمدة 3 شهور بالمنوفية

أشار اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية إلى أنه تم تخفيض قيمة رسوم إيواء المركبات والسيارات بنسبة 75% لمدة 3 أشهر، في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين وتعزيز الخدمات المقدمة لهم.

وأكد محافظ المنوفية أن هذا القرار يأتي ضمن حزمة من الإجراءات التي تتخذها المحافظة لتقديم التيسيرات اللازمة في مختلف القطاعات الخدمية، بما ينعكس بشكل إيجابي على المواطنين ويحقق الصالح العام ، مؤكدا على أن المحافظة مستمرة في تبني سياسات داعمة للمواطن وتقديم حلول عملية للتخفيف من الأعباء المعيشية، في إطار توجه الدولة نحو تحسين جودة الخدمات.

وتدعو محافظة المنوفية المواطنين إلى الاستفادة من فترة التخفيض المقررة، وفق الضوابط والإجراءات المنظمة لذلك خلال مدة الثلاثة أشهر المحددة.