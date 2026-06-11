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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنوفية وكيلا لعروس يتيمة: لو حد زعلك باب المحافظة مفتوح

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية
مروة فاضل

شهد اليوم اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية مراسم عقد قران عروس يتيمة بسرس الليان وكيلا للعروس بقاعة الاجتماعات بالديوان العام ، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالتواصل المباشر مع تلك الفئات وتلبية احتياجاتهم لضمان توفير حياة كريمة وآمنة لهم ، فى إطار الاحتفالات بالعيد القومى للمحافظة .

حضر مراسم عقد القران  اللواء عبد الله الديب السكرتير العام ،المحاسب خالد النمر السكرتير العام المساعد ،النائب سليمان خليل عضو مجلس النواب،  صبري عبد الحميد البقيري مدير مديرية التضامن ,  فادي زايد مدير عام شئون مكتب المحافظ , وعدد من المختصين.

حيث قدم محافظ المنوفية خالص تهانيه القلبية للعروسين متمنياً لهم حياة زوجية سعيدة ، وفى حوار أبوى أكد المحافظ دعمه الكامل لها قائلًا: " إنتى بنتي التانية ، ولو حد زعلك إنتِ عارفة باب المحافظة مفتوح ليكي في أي وقت"، وأهدى العروسة دعما مالياً لاستكمال باقي مستلزمات بيت الزوجية وبناء حياة أسرية جديدة ، في رسالة إنسانية جسدت اهتمامه برعاية الفئات الأولى بالرعاية وحرصه على تقديم الدعم لهم.

من جانبها، أعربت العروس عن بالغ سعادتها بهذه اللفتة الإنسانية الكريمة، موجهة الشكر لمحافظ المنوفية على دعمه ومشاركته فرحتها في هذا اليوم المميز.

هذا وقد حرص العروسان على التقاط الصور التذكارية مع محافظ المنوفية وأوصى المحافظ زوجها بالمعاملة الحسنة والحفاظ عليها ، ومؤكداً لهم على دعمه الكامل والوقوف بجانبهم لتحقيق حياة أسرية كريمة وصالحة تنعم بالحياة السعيدة، فيما ثمن العروسان الدور الأبوي للمحافظ لما لمسوه من اهتمام وتقديم يد العون والمساهمة فى تخفيف أعباء الزواج عن كاهلهم ورعايته الشاملة لأبنائه الأيتام وحرصه على التواصل المباشر والدائم معهم من أجل تلبية كافة مطالبهم واحتياجاتهم.

محافظة المنوفية المنوفية ايتام دار ايتام عقد قرآن

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