بعد انتهاء امتحانات الإعدادية.. عودة السبت إجازة والأحد أون لاين بتعليم المنوفية

أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة المنوفية، عن عودة إجازة يوم السبت من كل أسبوع وذلك عقب انتهاء امتحانات الشهادة الإعدادية اليوم وذلك بجميع المدارس والدواوين.

جاء ذلك عقب إعلان حالة الطوارئ بالمحافظة لاستقبال امتحانات الشهادة الإعدادية وعودة العمل يوم السبت كيوم عمل طبيعي.

كما أعلنت مديرية التربية والتعليم عن العمل عن بعد أونلاين يوم الأحد طبقا لتوجيهات الحكومة خلال شهر يونيو وفقا للضوابط والتعليمات المنظمة للعمل وفقا لإجراءت ترشيد استهلاك الطاقة.

وأنهي طلاب الشهادة الإعدادية اليوم امتحانات نهاية العام الدراسي وذلك عقب أسبوع كامل من بدء الامتحانات.

وسادت حالة من الارتياح بين طلاب الشهادة الإعدادية وأولياء أمورهم لانتهاء العام الدراسي بانتهاء الامتحانات.