ضبط كمية كبيرة من الأعلاف مجهولة المصدر داخل مصنع بالمنوفية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مصنع "بدون ترخيص" لتصنيع الأعلاف الحيوانية والداجنة وطعام الأسماك بإستخدام خامات مجهولة المصدر بالمنوفية.





أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة بمشاركة الأجهزة المعنية بالوزارة قيام (أحد الأشخاص) بإدارة مصنع "بدون ترخيص" كائن بدائرة مركز شرطة قويسنا بالمنوفية لتصنيع الأعلاف الحيوانية والداجنة وطعام الأسماك بدون بيانات ، وبإستخدام مواد خام مجهولة المصدر تمهيداً لطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.



عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المصنع وأمكن ضبط المدير المسئول عن إدراته ، وبحوزته (4200 طن مواد خام ومنتج نهائى من الأعلاف الحيوانية والداجنة "مجهولة المصدر" – خط إنتاج).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





