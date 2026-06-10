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افتتاح 3 مدارس جديدة بالباجور باستثمارات 100 مليون جنيه.. 110 فصلا دراسيا لخفض الكثافات الطلابية وتحسين جودة التعليم بالمنوفية
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

افتتاح 3 مدارس جديدة بالباجور باستثمارات 100 مليون جنيه.. 110 فصلا دراسيا لخفض الكثافات الطلابية وتحسين جودة التعليم بالمنوفية

افتتاح
افتتاح
مروة فاضل

 افتتح اليوم اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية عدداً من المدارس الجديدة بمركز ومدينة الباجور، وذلك ضمن خطة المحافظة للتوسع في إنشاء وتطوير المدارس للحد من الكثافات الطلابية وتحسين جودة العملية التعليمية، رافقه خلالها  فتحي شلبي رئيس مركز ومدينة الباجور،  هاني عنتر وكيل وزارة التربية والتعليم، المهندسة وفاء صبحي مدير عام هيئة الأبنية التعليمية، النائب أحمد السبكي عضو مجلس النواب.

وخلال جولته، أزاح محافظ المنوفية الستار عن اللوحة التذكارية لمدرسة الشهيد مصطفى الربيعي الإعدادية (إنشاء جديد) بشبرا زنجى بإجمالي استثمارات تزيد عن  16 مليون جنيه، وتضم 12 فصلاً دراسياً، تنفيذ هيئة الأبنية التعليمية، حيث تفقد المحافظ عدد من  الفصول الدراسية للاطمئنان على جاهزيتها واستعدادها لاستقبال الطلاب ودخولها الخدمة العام الدراسي الجديد .

 كما افتتح المحافظ مدرسة سبك الضحاك الرسمية للغات (إنشاء جديد) والمقامة على مساحة 4 ألآف م2بتكلفة استثمارية 42 مليون جنيه، وتضم 42 فصلاً دراسياً، وتم تفقد الفصول والمعامل وقاعات الأنشطة وغيرها ، مشيداً بمستوى حجم  التجهيزات التي تم تنفيذها على أرض الواقع ووفق أعلى معايير  الجودة، بما يضمن توفير بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة على الإبداع والتميز.

فيما افتتح محافظ المنوفية مدرسة الباجور الابتدائية الجديدة (إحلال كلي وصيانة) بتكلفة تزيدعن  38  مليون جنيه، وتضم 56 فصلاً دراسياً، بهدف تقليل الكثافات الطلابية واستيعاب أعداد أكبر من الطلاب بمركز الباجور والقرى المجاورة، بما يسهم في تحسين جودة العملية التعليمية.

وأشار محافظ المنوفية إلى أن حجم الاستثمارات بقطاع التعليم خلال العام المالى الحالي  2025/2026 بلغت 845 مليون جنيه ، مؤكداً على  أن قطاع التعليم يأتي على رأس أولويات الدولة باعتباره الركيزة الأساسية لبناء الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة، مشيراً إلى استمرار تنفيذ مشروعات التوسع في إنشاء وتطوير المدارس بجميع المراكز والمدن، بما يساهم في تحسين جودة الخدمات التعليمية، مشيراً إلى حرصه الدائم على دعم خطط التنمية المستدامة بربوع المحافظة والتركيز على ما يهم المواطن المنوفى وتحسين جودة الخدمات بشتى القطاعات.

محافظة المنوفية المنوفية افتتاح مدارس اخبار محافظة المنوفية

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