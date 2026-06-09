جنازة مهيبة.. تشييع جثماني شقيقين لقيا مصرعهما في حادث تصادم بالمنوفية

شيع العشرات من أهالي قرية دراجيل بمركز الشهداء في محافظة المنوفية جثامين شقيقين لقيا مصرعهم في حادث تصادم بين دراجة نارية كانوا يستقلونها وسيارة علي الطريق أمام قريتهم.

وادي الأهالي صلاة الجنازة علي الجثامين من مسجد القرية حيث خرجت القرية بأكملها لوداع الشابين.

وانهارت أسرة الشابين أمام المسجد اثناء خروج الجثامين لتشييعها إلي مثواهم الأخير بالقرية وسط حالة من الحزن بين الجميع.

وتلقي اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية اخطارا من مركز شرطة الشهداء بحادث تصادم بين دراجة نارية وسيارة أمام محطة بنزين بقرية دراجيل.

بالانتقال تبين مصرع الشقيقين عمار عبدالفتاح السيد شاهين 19 سنة وشقيقه عمر 17 سنة وذلك اثناء استقلالهم دراجة نارية وتصادمها مع سيارة أخري علي الطريق.