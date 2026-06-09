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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إنقاذ سيدة حاولت التخلص من حياتها في بث مباشر في المنوفية وأسرتها: مريضة سرطان ومنفصلة

محاولة سيدة التخلص من حياتها
محاولة سيدة التخلص من حياتها
مروة فاضل

شهدت إحدي قري مركز الباجور في محافظة المنوفية محاولة سيدة التخلص من حياتها في بث مباشر علي موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك. 

وظهرت السيدة في بث مباشر تتناول مادة سامة باكية وطالبة من بناتها مسامحتها لما فعلته. 

فيما تمكنت أسرتها من الوصول إليها ونقلها إلي المستشفي لمحاولة انقاذها حيث تبين أنها تناولت سم فئران في البث المباشر وتم عمل غسيل معدة لها ومحاولة انقاذها. 

وتبين أن السيدة تدعي أية أم لطفلتين وتعاني من مرض سرطان الثدي ومنفصلة عن زوجها وحالتها النفسية سيئة بسبب تعثرها ماديا. 

وسادت حالة من التعاطف معها علي موقع التواصل الاجتماعي وسط محاولات بالوصول إلى أسرتها لمحاولة انقاذها. 

محافظة المنوفية المنوفية الباجور الانتحار التواصل الاجتماعي

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