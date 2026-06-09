مصرع شقيقين في حادث تصادم بالمنوفية

لقي شقيقين مصرعهما إثر حادث تصادم دراجة نارية كانوا يستقلونها مع سيارة أمام قرية دراجيل بمركز الشهداء.

وتلقي اللواء علاء الجاحر مدير أمن المنوفية اخطارا من مركز شرطة الشهداء بحادث تصادم بين دراجة نارية وسيارة أمام محطة بنزين بقرية دراجيل.

بالانتقال تبين مصرع الشقيقين عمار عبدالفتاح السيد شاهين 19 سنة وشقيقه عمر 17 سنة وذلك اثناء استقلالهم دراجة نارية وتصادمها مع سيارة أخري علي الطريق.

فيما تم نقل الجثامين إلي المستشفي وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وسادت حالة من الحزن بين ابناء قرية دراجيل عقب وفاة الشقيقين في انتظار وصول جثامينهم إلي القرية لتشييعها إلي مثواهم الأخير بالقرية وسط دعوات لهم بالرحمة والمغفرة.