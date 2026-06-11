محافظ المنوفية يناقش خطط تطوير الخدمات

عقد اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية اجتماعاً لمناقشة آليات تعزيز التعاون بين الجهات المعنية لتطوير الخدمات وتحسين كفاءتها.

وذلك بحضور محمد موسى نائب المحافظ ، اللواء الدكتور ماجد عبد الظاهر مدير مديرية الطب البيطري ،المهندس السعدي داوود مدير عام منطقة المنوفية بشركة غاز مصر .

وخلال اللقاء، تم استعراض جهود شركة غاز مصر في تنفيذ مشروعات توصيل الغاز الطبيعي بمراكز ومدن المحافظة ومعدلات الإنجاز الحالية، وخطط التوسع المستقبلية لتغطية المناطق المستهدفة، بما يساهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين وتحقيق الاستفادة القصوى من مشروعات البنية التحتية والخدمات الأساسية ، مؤكداً على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للانتهاء من الأعمال، مع ضرورة مراعاة معايير الجودة والسلامة المهنية، وسرعة إعادة الشيء لأصله عقب الانتهاء من أعمال الحفر، حفاظًا على المظهر الحضاري للشوارع والطرق وتحقيق رضا المواطنين.

كما ناقش المحافظ مع مدير مديرية الطب البيطري عددًا من الملفات المتعلقة بتطوير منظومة العمل ، والارتقاء بمستوى الخدمات العلاجية والوقائية المقدمة ، فضلًا عن تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومحال بيع اللحوم والدواجن ومنتجاتها، للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وحماية صحة المواطنين.

وأكد محافظ المنوفية أن المحافظة لا تدخر جهدًا في دعم المشروعات الخدمية والتنموية التي تسهم في رفع جودة الحياة وتحقيق التنمية المستدامة ، مؤكدًا أهمية التنسيق المستمر بين الأجهزة التنفيذية والشركات الخدمية وضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لمعدلات التنفيذ وتذليل أي معوقات قد تواجه سير العمل، مؤكداً على العمل بروح الفريق الواحد لتحقيق التنمية المستدامة ووفق رؤية متكاملة تستهدف تحسين مستوى الأداء وتقديم خدمات متميزة تلبي احتياجات المواطنين .