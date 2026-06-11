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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنوفية يحيل مخالفات صرف أسمدة زراعية مدعمة بدون وجه حق للنيابة العامة

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية
مروة فاضل

أحال اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية عدة مخالفات تتعلق بصرف أسمدة زراعية مدعمة بدون وجه حق للنيابة العامة لإعمال شئونها وذلك لتقصير عدد من المختصين بالجمعيات والإدارات الزراعية ومديرية الزراعة فى أداء مهام واجبهم الوظيفي ، جاء ذلك بناءً علي مذكرة مديرية الزراعة بالمنوفية .

وأوضح المهندس محمد عجور وكيل وزارة الزراعة أنه وفقاً لقرار رقم 560 لسنة 2026 بشأن تشكيل لجنة لفحص حصر زراعات الموسم الشتوي 2025/2026 وكذلك صرف الأسمدة المدعمة ، فقد رصدت اللجنة 926 مخالفة بـ 61 جمعية زراعية بنطاق مراكز ومدن المحافظة وتبين صرف 2798 شيكارة أسمدة مدعمة بدون وجه حق وبالمخالفة للقانون .

وقد تعددت المخالفات في تعمد المختصين بالجمعيات الزراعية بإدخال حصر وهمي وغير معتمد علي منظومة كارت الفلاح لمحاصيل لها مقررات سمادية بالمخالفة علي الطبيعة ، صرف أسمدة مدعمة بالزيادة عن الصرف المخزني ولقطع أراضي زراعية تم التعدي عليها بالتبوير ، وكذا عدم متابعة الحصر للموسم الشتوي من الجهات الإدارية .

وشدد محافظ المنوفية أنه لن يتهاون في محاسبة كل من يثبت تورطه في ارتكاب أي تجاوزات أو الإضرار بحقوق المزارعين أو الاستيلاء على الدعم المخصص لهم، موجهاً باستمرار أعمال المتابعة والتفتيش الدوري للحفاظ على المال العام ووصول الدعم لمستحقيه والتأكد من الالتزام الكامل بالقوانين والتعليمات المنظمة في هذا الشأن .

محافظة المنوفية المنوفية النيابة العامة الزراعة الجمعيات الزراعية

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