اليوم.. وزير الأوقاف يفتتح تجديد مسجد بالمنوفية بتكلفة 17 مليون

يزور اليوم الدكتور اسامة الأزهري وزير الأوقاف محافظة المنوفية لافتتاح أعمال تجديد المسجد القبلي بمنشأة سلطان بمركز ومدينة منوف بتكلفة 17 مليون جنيه.

يأتي في إطار احتفالات محافظة المنوفية بعيدها القومي .و بحضور اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية.

ويعد المسجد صرحٌ إسلامي بني وجهز بالكامل بالجهود الذاتية والمساهمات من أهالي قرية منشأة سلطان.

ومن المقرر أن يتفقد وزير الأوقاف ومحافظ المنوفية أعمال التطوير التي تمت بالمسجد والتي شملت أعمال الإحلال والتجديد ورفع الكفاءة قبل أداء شعائر صلاة الجمعة بحضور عدد من القيادات التنفيذية والشعبية وأهالي القرية.

كما سيتم نقل شعائر صلاة الجمعة من المسجد.