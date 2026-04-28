وزير البترول: نستهدف توليد 42% من الطاقة الكهربائية من مصادر متجددة بحلول عام 2030

اقتصاد

وزير البترول والثروة المعدنية يبحث مع كبرى شركات التعدين التركية فرص الشراكة والاستثمار في مصر

أمل مجدى

عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية على هامش مشاركته، ممثلاً لمصر، في منتدى المعادن الحرجة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الذي تنطلق أعماله اليوم بمدينة إسطنبول التركية، سلسلة لقاءات مع عدد من شركات التعدين التركية، جرى خلالها استكشاف فرص التعاون في هذا القطاع الهام، وتهيئة السبل لجذب استثمارات الشركات التركية إلى قطاع التعدين في مصر، فضلاً عن تبادل الخبرات الفنية وافضل الممارسات في اطار مساعى مصر المستمرة لتطوير العمل بقطاع التعدين.

والتقى الوزير، بالسيد تانر يلماز، الرئيس التنفيذي لشركة «OZ Minerals» التركية، بحضور السفير الدكتور وائل بدوى سفير مصر بتركيا والجيولوجى ياسر رمضان رئيس هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، وتم خلال اللقاء مناقشة تفعيل نتائج اللقاءات السابقة بين فرق العمل من هيئة الثروة المعدنية والشركة التركية والبناء عليها.

وأكد الوزير أن مصر نفذت إصلاحات هامة لتقدم نفسها كوجهة واعدة للاستثمار في قطاع التعدين وتهيئة بيئة أكثر جذباً وشفافية أمام المستثمرين، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي كبوابة تربط بين أفريقيا وأوروبا وآسيا، وما تمتلكه من بنية تحتية متطورة ومقومات لوجستية قوية.

ولفت الوزير إلى أهمية تعظيم القيمة المضافة من الثروات المعدنية، وعدم الاكتفاء بعمليات الاستخراج، من خلال التوسع في مشروعات الصناعات التحويلية القائمة على المعادن او اجراء عمليات معالجة لبعض الخامات لتعظيم قيمتها الاقتصادية.
كما بحث الجانبان فرص التعاون في تدريب الكوادر البشرية ونقل الخبرات الفنية، بما يدعم تأهيل الكفاءات المصرية وفق أحدث الممارسات العالمية في صناعة التعدين.

والتقى الوزير سميح دميرجان مدير العمليات بشركة توبراج التركية للتعدين، إحدى الشركات البارزة في تعدين الذهب بتركيا، والتابعة لشركة إلدورادو جولد الكندية. وأكد الوزير، خلال اللقاء، أن مصر تمتلك بيئة واعدة للاستثمار في مجال البحث عن الذهب واستغلاله، في ضوء ما تم تنفيذه من إصلاحات لتطوير الإطار التشريعي وتهيئة مناخ أكثر جذباً للاستثمار التعديني، إلى جانب ما تتمتع به مصر من بنية تحتية قوية ومقومات لوجستية متميزة، مشيراً إلى أن منجم السكري للذهب في مصر الذي يعد واحد من أهم 15 منجم عالمياً يمثل قصة نجاح قابلة للتكرار في ضوء الطبيعة الجيولوجية الغنية بالمعادن في مصر. واستعرض مسئول شركة توبراج إمكانات الشركة وخبراتها في تعدين الذهب، والتقنيات المستخدمة، مشيدين بما تحققه مصر من خطوات لتطوير البيئة الاستثمارية في قطاع التعدين،  وتم توجيه الدعوة إلى مسئولي الشركة لزيارة مصر، والتعرف عن قرب على الفرص التعدينية المتاحة.

كما التقى الوزير الدكتور ألبر تشلبي، مدير عام شركة سانكو إنرجي التركية، إحدى شركات الطاقة المتجددة، حيث استعرض الوزير خطط مصر للتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة والتعجيل بتحقيق مستهدف توليد 42% من الطاقة الكهربائية من مصادر متجددة بحلول عام 2030.

وأكد الوزير قوة العمل التكاملى مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للوصول إلى المزيج الأمثل للطاقة، لافتاً إلى خطط قطاع البترول والغاز يعمل على تعزيز الاعتماد على الطاقة المتجددة ورفع كفاءة استخدام الطاقة في عملياته ومواقعه المختلفة، بما يدعم خفض الانبعاثات وترشيد الطاقة التقليدية.

