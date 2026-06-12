الإسماعيلي يفتح أبوابه لاكتشاف نجوم المستقبل.. انطلاق اختبارات قطاع البراعم للموسم الجديد

أعلن النادي الإسماعيلي عن بدء اختبارات قطاع البراعم استعدادًا للموسم الكروي الجديد، في خطوة تستهدف اكتشاف المواهب الشابة ودعم فرق الناشئين بمختلف المراحل السنية داخل القلعة الصفراء.

وتأتي هذه الخطوة ضمن خطة النادي لتوسيع قاعدة الناشئين والاستفادة من العناصر المميزة تمهيدًا لتصعيدها إلى المراحل الأكبر مستقبلًا.

الفئات العمرية ومكان الاختبارات

وأوضح النادي أن الاختبارات ستكون متاحة للمواليد من عام 2012 وحتى 2019، وهي الفئات العمرية المسموح بقيدها ضمن فرق قطاع البراعم والناشئين.

ومن المقرر أن تُقام الاختبارات على الملعب الفرعي بالنادي الإسماعيلي، وسط استعدادات كبيرة لاستقبال المتقدمين من مختلف المحافظات.

موعد انطلاق الاختبارات

وكشف الإسماعيلي أن الاختبارات ستبدأ اعتبارًا من يوم الإثنين 15 يونيو، وستُجرى بشكل يومي باستثناء يوم الجمعة، على أن تنطلق فعالياتها في تمام الساعة التاسعة صباحًا.

رسوم التقديم وطريقة الدخول

وأشار النادي إلى أن قيمة استمارة التقدم للاختبارات تبلغ 100 جنيه، فيما سيكون دخول المتقدمين عبر الباب الجانبي المطل على شارع شبين الكوم.

استمرار مدرسة النجوم في القلعة الصفراء

وتسعى إدارة الإسماعيلي إلى مواصلة دور النادي التاريخي في اكتشاف وصناعة النجوم، من خلال توفير الفرصة أمام المواهب الصغيرة لإثبات قدراتها والانضمام إلى فرق الناشئين، تمهيدًا للوصول إلى الفريق الأول.

واختتم النادي إعلانه برسالة تحمل الكثير من الثقة والطموح، جاء فيها: «صنعنا المجد وسنبقى»، تأكيدًا على استمرار الدراويش في بناء أجيال جديدة تحمل راية النادي خلال السنوات المقبلة.