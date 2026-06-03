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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

هاني حتحوت يكشف خطوات جديدة من الإسماعيلي لإلغاء الهبوط

الاسماعيلي
الاسماعيلي
يمنى عبد الظاهر

كشف الإعلامي هاني حتحوت، عن خطوات جديدة من جانب مجلس إدارة النادي الإسماعيلي لإلغاء هبوط الفريق إلى دوري الدرجة الثانية المحترفين.

وقال هاني حتحوت في تصريحات عبر قناة "Modern mti": "الإسماعيلي أرسل خطاب جديد لاتحاد الكرة، يلتمس من خلاله منح النادي موسما استثنائيا أخيرا في الدوري المصري من أجل تصحيح الأوضاع وإعادة البناء بصورة تليق بتاريخه وجماهيره".

وأضاف: "النادي يرى أنه أصبح لديه فرص حقيقية للتعافي والعودة بقوة في ظل ما يُتيحه قانون الرياضة الجديد من آفاق واسعة للاستثمار إلى جانب امتلاك النادي شركة لكرة القدم قابلة للتطوير والتسويق وإستلام النادي الاجتماعي الذي يمثل إضافة استثمارية مهمة".

وأتم: "الإسماعيلي أوضح في بيانه حلول الموسم المقبل، بالتعهد ببذل أقصى الجهد لحل أزمة إيقاف القيد، وبناء فريق قوي قادر على إعادة النادي لمكانته الطبيعية وتنفيذ خطة إصلاح مالي واضحة ومستدامة".

الإعلامي هاني حتحوت إدارة النادي الإسماعيلي الإسماعيلي الدوري المصري إيقاف القيد

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