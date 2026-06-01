عبد الرحمن مجدي: إيهاب جلال كان يمنحني أموالا لتوزيعها على لاعبي الإسماعيلي

أكد عبد الرحمن مجدي لاعب الاتحاد السكندري المعار من صفوف نادي بيراميدز، أن الراحل إيهاب جلال واجه ظلما كبيرا لرحيله عن تدريب منتخب مصر.

وقال مجدي في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو: “أشعر بأن مجالس إداراة الاسماعيلي بييجوا عشان يستفادوا من الإسماعيلي مش عشان يضيفوا”.



وأضاف: كابتن ايهاب جلال الله يرحمه هو اكتر مدرب استفدت منه وهو مدرب في حته تانيه.

وتابع: كان عقدي ٦ مليون مخدتش غير ٢ مليون عشان خاطر كابتن ايهاب جلال ، كان ايهاب جلال بيديني فلوس عشان اجيب كوتشات للناشئين وفلوس اوزعها.



وواصل: كابتن ايهاب اتظلم جدآ في المنتخب ومحدش سانده ، وهو شعر بالقهر في المنتخب وممكن الوفاة تكون بسبب كده.