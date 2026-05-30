نادي مغربي يقترب من التعاقد مع مدرب بيراميدز

كشفت تقارير مغربية عن دخول نادي الوداد البيضاوي في مفاوضات مع الكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش مدرب بيراميدز لتولي قيادة الفريق المغربي في الموسم المقبل.

وأشارت التقارير إلي أن نادي الوداد الرياضي شهد موسمًا صعبًا على مستوى النتائج، انعكس على الاستقرار الإداري والفني، وصولًا إلى تقديم الرئيس هشام آيت منا استقالته.

وذكرت أن إدارة نادي الوداد البيضاوي دخلت بالفعل في مرحلة البحث عن مدرب جديد لقيادة الفريق خلال الموسم المقبل.

أضافت أن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لنادي بيراميدز، أصبح أحد أبرز الأسماء المطروحة على طاولة المفاوضات.

وشددت علي أن الفريق المغربي تعاقب على تدريبه 3 مدربين هذا الموسم، حيث بدأ مع المغربي محمد أمين بنهاشم قبل إقالته بعد الخروج من ربع نهائي كأس الكونفدرالية أمام أولمبيك آسفي، ثم تولى الفرنسي باتريس كارتيرون المهمة قبل إقالته بعد قرابة شهر بسبب تراجع النتائج، بينما يقود الفريق حاليًا المغربي محمد بنشريفة الذي أعاد الفريق للمنافسة على الدوري.

لفتت إلي أن إدارة نادي الوداد البيضاوي بدأت مفاوضات مع يورتشيتش، نظرًا لتقدير شخصيته القوية وقدرته على إعادة الاستقرار الفني، خاصة بعد تتويجه مع بيراميدز بدوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي.

ولفتت التقارير إلي أن ذلك يأتي في ظل انتهاء عقده مع بيراميدز بنهاية الموسم، ما يفتح الباب أمام رحيله لخوض تجربة جديدة مع الوداد.